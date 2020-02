Doc Rivers veut voir Ray Allen au retrait de maillot de KG : allô le Guinness, la plus longue bouderie de l’histoire c’est combien ?

C’est une histoire qui commence à remonter loin, au point où on se demande comment ça peut encore être dans l’actu aujourd’hui. Doc Rivers veut réconcilier Ray Allen et les anciens Celtics. Huit ans après, c’est plus la rancune tenace là, c’est un record.

Pour les plus jeunes d’entre nous ou ceux qui auraient perdu les détails de cette charmante histoire, on va remonter dans le temps en 2012. A l’époque, une grosse rivalité existe entre deux Big Three, celui des Celtics, formé en 2008 et qui commence à prendre de l’âge (Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen) et les Tres Amigos de Miami avec LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh dans leur prime. Les deux équipes ne s’apprécient pas et les joutes de Playoffs sont intenses avec deux qualifications consécutives du Heat au détriment de Boston. La rivalité est à son paroxysme. Alors que South Beach fête son premier titre de l’ère Heatles, la Free Agency offre un rebondissement inattendu : Ray Allen rejoint « l’ennemi » pour obtenir une nouvelle bague avant de ranger les baskets. La décision est vue comme une vraie trahison du côté du TD Garden. Autant dire que Kevin Durant avait au moins une personne qui pouvait ressentir sa côte de popularité dans l’Oklahoma. Finalement, Jesus va aller gratter une bagouze supplémentaire avant d’arrêter sa carrière mais l’épisode Miami ne passe pas pour les héros du sacre de 2008. Si Paul Pierce a tenté de calmer le jeu depuis, Kevin Garnett et Rajon Rondo, son disciple préféré, ne veulent même pas entendre parler de Ray Allen. Près de huit ans après, les principaux protagonistes ne se parlent toujours pas. Une situation qui attriste un membre important du dernier sacre des Celtics, un certain Doc Rivers. Le coach des Clippers cherche depuis des années à rabibocher ses anciennes ouailles et voilà qu’arrive un événement tout trouvé : le retrait de maillot de KG au TD Garden. Quoi de mieux qu’une commémoration celtique pour raviver les anciens souvenirs ? C’est en tout cas le plan du coach si on en croit ESPN.

« J’espère qu’il n’y a plus de ressentiment mais cela reste à prouver oui. Je pense que tout cela est ridicule mais si ça existe encore pour certains gars, ce n’est pas le cas de tout le monde. […] Le maillot de KG sera retiré l’an prochain et j’espère que tout le monde sera là. Je tâcherai de passer quelques coups de fils mais cela ne veut pas dire que ça aboutira au bon résultat. J’ai un rôle dans tout ça. Nous avons gagné un titre avec Ray et nous devons surmonter cela. »

Reste désormais à voir ce que décideront les principaux intéressés dans cette histoire. Pour rappel, Ray Allen était présent à South Beach cette nuit pour honorer son ancien coéquipier D-Wade. Le voir célébrer un ancien du Heat et rater une fête chez les Celtics serait sacrément étrange après tout le boulot accompli par l’arrière. D’un autre côté, le voir proche du Heat ne calmera peut-être pas ses anciens coéquipiers et amis du Massachusetts. A eux de faire la part des choses pour reformer un des plus fameux Big Three all-time.

Doc Rivers a encore de l’espoir pour ses anciens Celtics et c’est sympa à voir ! Convaincre KG d’inviter Ray Allen à sa grosse soirée ne va pas être de la tarte mais cela pourrait permettre de construire les bases d’une réconciliation. On croise les doigts pour ces trois-là.

Source texte : ESPN