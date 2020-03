200€ à gagner avec un pari sur Malik Beasley qui continue de bien scorer avec les Wolves

On est dimanche et une soirée de matchs NBA s’apprête à commencer pour nous signifier que le week-end tire à sa fin. Heureusement que demain c’est le meilleur jour de la semaine ! En attendant, ce sont sept rencontres qui sont au programme d’une nouvelle soirée dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

19h00 : Hornets (7,10) – Bucks (1,10)

21h30 : Clippers (1,09) – 76ers (7,75)

21h30 : Wolves (3,25) – Mavericks (1,35)

00h00 : Nuggets (1,60) – Raptors (2,40)

00h00 : Kings (1,25) – Pistons (3,80)

02h00 : Pelicans (2,01) – Lakers (1,84)

02h30 : Warriors (3,05) – Wizards (1,36)

Le pari principal du jour

Malik Beasley marque au moins 20 points contre les Mavericks (2,00) : on a récemment écrit sur le bonhomme pour mettre en avant ses belles performances individuelles depuis son arrivée dans le Minnesota. Sous le maillot des Wolves, Beasley tourne à 21,1 points de moyenne, c’est-à-dire presque trois fois plus qu’à Denver (7,9). Notre ami Malik a beaucoup plus de responsabilités offensives chez les Loups et il en profite pour se lâcher. Dans une rencontre face aux Mavericks qui s’annonce offensive, y’a pas de raison qu’il n’atteigne pas la barre des 20 pions.

Une autre cote tentante

Bradley Beal marque au moins 35 points face aux Warriors (2,20) : 35 points, ça peut paraître beaucoup. Mais pour Bradley Beal en ce moment, c’est de l’eau. C’est simple, Bealou est le joueur le plus chaud de toute la planète NBA. Ses quatre dernières sorties ? 53 points, 55 points, 30 points et enfin 42 points. Le mec jette toutes ses forces dans la bataille pour essayer de ramener désespérément les Wizards en Playoffs, et personne ne semble capable de le ralentir, surtout pas la faible équipe des Warriors. Avec une cote à 2,20, ça peut se tenter.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).