250€ à gagner avec un pari sur un Spencer Dinwiddie qui assure le scoring dans une victoire des Nets

Après la courte trêve du All-Star Weekend, la saison régulière a repris son cours. La NBA ne s’arrête jamais, vous le savez et ce sont sept matchs qui sont au programme de cette soirée du samedi. Sept matchs, et donc un paquet d’opportunités pour sortir son meilleur flair et poser le bon pari.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

21h30 : Clippers (1,20) – Kings (4,60)

01h00 : Hornets (2,46) – Nets (1,58)

01h30 : Hawks (3,00) – Mavericks (1,39)

02h00 : Bulls (2,14) – Suns (1,71)

02h00 : Heat (1,08) – Cavs (8,15)

02h30 : Bucks (1,22) – Sixers (4,35)

03h00 : Jazz (1,77) – Rockets (2,10)

Le pari principal du jour

Spencer Dinwiddie va arquer au moins 20 points et les Nets vont gagner chez les Hornets (2,50) : vendredi, pour leur reprise post All-Star Break, les Nets ont perdu contre les Sixers. Dans cette défaite, Dinwiddie a planté 22 points malgré la qualité défensive de Philadelphie. D’ailleurs sur les 10 derniers matchs, le meneur des Nets a marqué au moins 20 points à 7 reprises. Il tourne à 21 points de moyenne depuis le début de la saison et l’absence de Kyrie Irving lui assure un temps de jeu et des responsabilités qui devraient le pousser à continuer à apporter un maximum de points à son équipe. Cette nuit, à Charlotte, Spencer Dinwiddie aura entre 15 et 20 tirs et si ça tombe un peu dedans, la barre des 20 unités devraient être atteinte. Restera ensuite aux Nets à gagner pour faire passer cette belle cote à 2,50. Les hommes de Kenny Atkinson sont favoris mais il est possible que nous assistions à un match serre, dans lequel Caris LeVert et Spencer Dinwiddie devront faire la différence.

Une autre cote tentante

Kawhi Leonard et Lou Williams cumulent une performance à 70 ou plus contre les Kings (1,80) : Paul George ne jouera pas. Kawhi et Lou vont certainement prendre un peu plus de temps de jeu et de part dans l’attaque ce soir face aux Kings. La performance est la somme des points + rebonds + passes décisives. Un Kawhi en 29/8/5 (soit un performance de 42) et un Lou en 21/2/6 (soit une performance de 29), ce la fait déjà 71 et c’est plus ou moins des stats dans leurs standards de la saison. Cote tentante on vous dit.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).