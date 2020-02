Preview Jazz – Rockets : les Fusées se posent le temps d’un soir dans l’Utah, pour un nouveau finish épique ?

Troisième et dernière confrontation à venir entre les Houston Rockets et le Jazz d’Utah. Les deux premières s’étant soldées par une victoire de chaque côté, celle de cette nuit à la Vivint Smart Home Arena vaudra son petit pesant de raviolis, avec un éventuel tie-breaker à aller chercher entre deux formations séparées par seulement un match au classement.

Du côté du Jazz, on se prépare à essuyer un tir de barrage pendant 48 minutes de la part des hommes du Texas. Pour y faire face, le commandant en chef Quin Snyder enverra ses meilleurs hommes sur le champ de bataille. Parmi eux, on retrouve les fidèles lieutenants que sont Donovan Mitchell, Joe Ingles, Royce O’Neale, Bojan Bogdanovic et le meilleur bouclier protecteur qui existe en la personne de Rudy Gobert, qui ferait passer celui de Captain America pour un vulgaire cercle en papier. Avec le retour du soldat Mike Conley, laissé au repos hier lors de la défaite contre les Spurs, l’armée du Jazz devra réduire au maximum la cadence des frappes aériennes de l’ennemi en contrôlant le tempo de la bataille. Les Mormons s’inspireront sans doute de leur dernière confrontation contre ces Rockets le 9 février dernier, avec un Jordan Clarkson bouillant en sortie de banc et un Bojan Bogdanovic dans le rôle de l’assassin au buzzer. Si le Jazz y arrive et gagne cette nuit, l’actuel quatrième de la Conférence Ouest reprendra un peu ses distances sur son adversaire du soir, et méritera son repos après ses deux conflits texans.

Pour le couple James Harden – Russell Westbrook et les autres, la consigne reste la même nuit après nuit : Feu à volonté ! Et ce match ne devrait pas déroger à la règle. Après leur succès facile face aux Warriors avec 30 points d’écart et un petit 25 sur 49 du parking, les joueurs de Mike D’Antoni souhaiteront amorcer une série de victoires pour récupérer l’avantage du terrain et s’inviter dans le haut du classement. Pour cela, les petits chaperons rouges retrouvent l’une de leurs victimes favorites à 3h du matin. Car depuis la saison 2017-18, c’est 15 victoires pour 5 défaites en saison régulière et Playoffs confondus. Autrement dit, le Jazz commence à avoir des petites suées quand on évoque les mots Harden, 3-points et small ball. Ça tombe bien, ces trois termes seront d’actualité du côté de Salt Lake City cette nuit. Peut-être privés une nouvelle fois de leur Rico national (touché au tibia), mais avec leur armée de nains James Mathy – Russell Lannister – Robert Gimli – P.J. Passe-Partout ou encore Danuel Passe-Muraille et Bruno Caboclo aka le Kevin Durant brésilien, les Rockets ont bien l’intention de souffler encore un peu plus dans les mollets des Jazzmen pour rejoindre la table des grands.

Deux équipes qui aspirent à s’installer dans les hauteurs de la Conférence Ouest et qui veulent jouer un rôle important lors des prochains Playoffs, ce sera donc l’occasion idéale de montrer les muscles pour ces deux formations. Utah voudra prouver qu’un cap a été franchi cette année, tandis que Houston souhaitera démontrer à tous ses détracteurs que la vie ne se résume qu’à une seule chose : shooter à 3-points.