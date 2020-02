NBA Top 10 du jour : ça faisait longtemps que DeAndre Jordan n’avait pas claqué la première place

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire de la Grande Ligue, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? Le NBA Top 10, c’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 21 février

1960 : Wilt Chamberlain tape 58 points pour la deuxième fois lors de sa saison rookie. C’était pas une autre époque, juste un homme d’une autre planète.

1993 : John Stockton (15 passes) et Karl Malone (28 points) deviennent les premiers joueurs de la même franchise à partager un MVP au All-Star Game lors de la victoire de l’Ouest en prolongation d’un match des étoiles disputé à… Salt Lake City. Le scénario idéal.

2009 : Don Nelson devient le deuxième coach de l’histoire à atteindre le plateau des 1300 victoires en carrière. Et toi, t’es à combien de wins sur 2K ?

2011 : les Knicks et les Nuggets tombent d’accord sur un blockbuster trade qui permet d’envoyer Carmelo Chauncey Billups, Anthony Carter, Renaldo Balkman et Shelden Williams à New York. Raymond Felton, Danilo Gallinari, Wilson Chandler et Timofey Mozgov font le chemin inverse jusque dans les Rocheuses.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 21 février

1977 : Steve Francis

1997 : Malik Newman

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Pierre Damien et des Pépin. En souhaitant que vous ayez ça dans votre entourage pour leur dire que vous avez pensé à eux. Et quand vous les verrez, profitez en pour leur faire savoir qu’on est aussi avec eux.