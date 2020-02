210€ à gagner avec un pari sur Zion Williamson qui fait du sale dans l’Oregon

On est vendredi soir. Le weekend est là ! Mais la NBA ne s’arrête pas pour autant. Et ce sont neuf rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folies dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h00 : Wizards (1,39) – Cavaliers (3,05)

01h00 : Magic (2,41) – Mavericks (1,57)

01h30 : Raptors (1,30) – Suns (3,60)

01h30 : Knicks (3,15) – Pacers (1,35)

02h00 : Thunder (1,85) – Nuggets (2,00)

02h00 : Wolves (3,30) – Celtics (1,32)

03h00 : Jazz (1,31) – Spurs (3,50)

04h30 : Blazers (2,65) – Pelicans (1,49)

04h30 : Lakers (1,15) – Grizzlies (5,90)

Le pari principal du jour

Zion Williamson marque au moins 25 points face aux Blazers (2,10) : le numéro un de la dernière draft n’a que dix rencontres NBA derrière lui, mais il a déjà fait une énorme impression dans la Grande Ligue. Et dans un match qui compte dans la course aux Playoffs cette nuit, le mutant va vouloir faire du sale. Avant le All-Star Break, il a battu coup sur coup son record en carrière au scoring, avec 31 points contre Portland puis 32 contre Oklahoma City. À nouveau opposé aux Blazers, on imagine bien Williamson reprendre là où il s’était arrêté.

Une autre cote tentante

Les Nuggets s’imposent chez le Thunder (2,00) : beau petit choc de l’Ouest cette nuit entre deux rivaux de division, et belle petite cote pour les Nuggets. Deuxième de sa conférence, l’équipe de Denver va tenter de poursuivre sa très belle saison en sortie de All-Star Break, elle qui était très en forme avant la trêve à l’image de son leader Nikola Jokic. En face, Oklahoma City était également sur une bonne dynamique et ça promet donc un match bien équilibré à la Chesapeake Energy Arena. Avec une cote à 2,00 pour Denver, on a bien envie de mettre une pièce sur la très solide équipe du Colorado.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).