Point route : focus sur les calendriers de la Conférence Ouest jusqu’en avril, ça va se tabasser vénère pour les Playoffs

On y est. La ligne d’arrivée de la saison régulière n’est pas encore tout à fait visible mais il est coutume de dire qu’à partir de la coupure du All-Star Weekend… les chevaux sont lâchés. Parmi eux des franchises désireuses de se positionner en vue des Playoffs, d’autres qui voudraient tout simplement y participer, et enfin une dernière catégorie davantage intéressée par la prochaine Draft que par le basket en avril. Allez, petit point sur les calendriers à venir des principales écuries de l’Ouest, histoire d’y voir un peu plus clair sur ce dernier tour de piste.

Lakers : Tiens tiens tiens… chers Lakers… Allez, c’est noté dans l’agenda, et ça se passe du 4 au 17 mars. Sixers, Bucks, Clippers, Nets, Rockets, Nuggets et Jazz deux fois.

Nuggets : bonne nouvelle pour Denver, ils sont à 9-0 (!!) dans leur division jusqu’ici. Bilan assez dingue quand on voit le niveau de leur compétition. Mauvaise nouvelle pour Denver : il en reste deux à OKC, un à Utah, un à Portland et les trois derniers seront à domicile. Perfect en vue ?

Clippers : seize matchs joués par les Clippers cette saison avec Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams, Patrick Beverley et Montrezl Harrell disponibles en même temps. Bilan ? Treize victoires et trois défaites. Plus que 27 matchs pour les Clippers cette saison. Un seul objectif : défoncer la stat suivante : « compliqué d’arriver sereinement en Playoffs quand t’as que vingt matchs avec ton groupe au complet ». Fuck le load management, il faut que ça JOUE, tout simplement.

Les 2 équipes qui ont le moins joué de matchs à domicile dans la Conférence Ouest jusqu’ici ? Utah… et les Lakers. Vamos, y’a des fans à ambiancer avant l’arrivée des Playoffs.

Les 2 équipes de la Conférence Ouest qui ont joué le moins de matchs face aux équipes de l’Est jusqu’ici ? Houston et Portland. Ce serait bien de tabasser la conférence opposée pour se faire une place de choix avant l’arrivée des Playoffs.

Thunder : 27 matchs restants pour le Thunder cette saison : douze à domicile, quinze à l’extérieur. Et y’a du steaaaaaaaaak en déplacement : Lakers, Nuggets, Bucks, Clippers, Celtics, Mavs et Grizzlies deux fois Va falloir en gratter un maximum pour éviter un comeback du bas du Top 8.

Mavericks : gros test émotionnel pour les jeunes de Dallas. Déplacement à Atlanta le samedi 22 mars. Déplacement à Miami le vendredi 28 février. Que les dieux du stripclub nous viennent en aide.

Grizzlies : Le dernier mois des Grizzlies ? Blazers deux fois, Jazz, Spurs, Thunder deux fois, Bucks, Pelicans deux fois, Celtics, Raptors deux fois, Knicks, Mavs, Nuggets, Rockets et Sixers. Si ça va en Playoffs c’est un exploit, tout simplement.



Grosse battle en vue pour les places de 1 à 8 à l’Ouest, et bien malin qui peut aujourd’hui imaginer à quoi ressemblera le Top 8 le 16 avril au soir. Aujourd’hui le Thunder et les Grizzlies, demain – peut-être – les Pelicans, les Blazers et/ou les Spurs ? Une partie de la vérité se trouve juste ci-dessous, le reste est… ailleurs.