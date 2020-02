Shaqtin’ A Fool, Saison 2019-20 Vol. 14 : qui sont les All-Stars du lol en NBA cette saison ?

Le All-Star Weekend a failli passer à un Shaqtin’A Fool près d’être parfait. Heureusement, le gros Shaq et toute sa bande de joyeux lurons étaient présents à Chicago pour une édition un peu spéciale du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré. On n’est pas vendredi, mais ça passe bien quand même et il fallait bien nommer les All-Stars de cette première grosse moitié de saison dans la catégorie des comiques.

Et on commence avec l’une des victimes préférées de Diesel en ce moment, un meneur au numéro 0 qui était sur le parquet du United Center cette nuit. Vous avez deviné, on va parler de Russell Westbrook et son habitude de partir en dribbles dans la peinture sans avoir réfléchi à la fin de son action avant de se lancer. Cela donne parfois des séquences qui nous rappellent certains joueurs sur le playground du coin le dimanche après-midi sauf qu’il s’agit d’un All-Star. Comme quoi, tout est possible et vous passez peut-être vos week-end à réclamer la balle au futur MVP de la Ligue. Tristan Thompson se retrouve ensuite confronté à Jean-Pierre Foucault pour sauver une fin de possession mal embarquée. On vous laisse deviner comment ça se termine. Puis, le marcher de LeBron face au Jazz est remis sur le tapis parce que ça faisait longtemps et que c’est toujours aussi drôle. Mais personne n’a pu empêcher Eric Bledsoe de terminer tout en haut de ce mini-bêtisier. Les Bucks ont l’air tellement confiants qu’ils ne prennent même plus le temps de faire de vraies remises en jeu. Quand est-ce que la saison régulière se termine, l’entraînement ça commence à être long là.

Voilà pour les All-Stars du lol jusqu’ici cette saison. Ici ? Impossible de ne pas sélectionner le marcher de LeBron. Trop symbolique, trop puissant et surtout pas sifflé par les arbitres. Un petit bijou 100% Shaqtin’ !