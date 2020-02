Les highlights du All-Star Game 2020 : Trae Young au buzzer, mais toujours pas de chez le coiffeur

Avec le nouveau format, la volonté de rendre hommage à Kobe et un certain nombre de petits nouveaux, le All-Star Game 2020 a été bien kiffant, avec une flopée de highlights mais aussi un vrai duel entre les deux équipes. Du coup, un petit retour sur les actions spectaculaires de la nuit ne peut que faire du bien.

Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas pris autant de plaisir devant un match des étoiles. Les différents acteurs de ce All-Star Game édition 2020 ont offert un joli spectacle au public de Chicago, qui s’est régalé. Comme chaque année, on a eu LeBron James qui a claqué du tomar, on a notre Frenchie Rudy Gobert qui a profité de sa première participation pour se faire plaiz, sans oublier les Ben Simmons, Nikola Jokic, Kemba Walker et Cie. Pas besoin de vous faire la liste entière, chacun a apporté sa petite contribution pour rendre cette rencontre très sympathique. Cependant, quelques actions sortent quand même du lot. Il y a par exemple ce buzzer du milieu du terrain signé Trae Young, qui a fait exploser la Team Giannis à la fin du deuxième quart-temps. En parlant du Greek Freak, son contre sur une tentative de fadeaway de LeBron a également marqué les esprits, comme quoi oui ça peut défendre lors d’un All-Star Game. Joel a lui profité de l’occasion pour imiter Hakeem « The Dream » Olajuwon, tandis que Chris Paul a lâché un alley-oop… dans le rôle du finisseur (what ?). Bref, c’était bien cool tout ça, et c’est Anthony Davis qui a finalement clôturé la soirée avec son lancer franc victorieux.

Après le Top 10 de ce matin, cette petite compilation de cinq minutes est parfaite en guise d’accompagnement. Et si vous n’avez pas pu voir la rencontre complète, par flemme ou par envie de sommeil, on ne peut que vous conseiller la rediff.