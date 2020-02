Nike Basketball All-Stars : même les absents ont fait péter leur coloris pour le match des étoiles

Le All-Star Game est toujours l’occasion pour les All-Stars, les élites de notre sport de dévoiler des exclusivités au bout de leurs petits petons. Cela devrait notamment être le cas de toute la Team Swoosh avec de nombreux coloris présentés en avant-première à Chicago et qui seront bientôt disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

On le sait, le All-Star Weekend va bien au-delà du sport. Si toutefois on peut considérer le match des étoiles et les différents concours comme un sport étant donné qu’il s’agit surtout de produire le plus gros show possible en oubliant un peu tous les fondamentaux pendant une fin de semaine festive. Cette année ne devrait donc pas faire exception avec toute une liste de All-Stars qui viendront autant à Chi-Town pour faire la promo de leurs différentes marques que pour jouer au basket. C’est néanmoins un rendez-vous incontournable pour tous les fans de sneakers qui s’apprêtent à découvrir de futurs best-sellers pendant trois jours du côté du United Center. La liste est longue mais on citera surtout les Nike LeBron 17 All-Star Monstars en guise de teaser avant Space Jame 2 attendu sur les grands écrans l’été prochain, les Nike Zoom Freak 1 All-Star McDOWELL’S pour le deuxième chef d’équipe, et aussi les Nike KD 12 All-Star, les Nike Kyrie 6 All-Star Trophies et les Nike PG 4 Gatorade All-Star pour trois des grands absents de ce match pour cause de trop long séjour à l’infirmerie. Ça ne les empêchera probablement pas de faire le déplacement jusque dans l’Illinois pour faire le lancement du dernier coloris de leur signature shoes où d’envoyer quelques photos de leurs vacances dans les Caraïbes avec les pompes au pied histoire de prétendre qu’ils s’entraînent dur entre deux caïpirinhas.

La fiche :

On aime : les Nike LeBron 17 All-Star Monstars, parce qu’un All-Star Game c’est un peu comme jouer avec une équipe cheatée comme les adversaires de Bugs Bunny et compagnie dans le film !

On aime moins : les Nike Zoom Freak 1 All-Star McDOWELL'S. On s'attendait quand même à un peu plus de couleurs flashys pour fêter le back-to-back du MVP en tant que capitaine au match des étoiles.

Source : Nike