Shaqtin’ A Fool, Saison 2019-20 Vol. 13 : erreur système pour Kawhi Leonard, reboot en cours

Qui dit vendredi dit poisson pané à la cantine mais dit aussi et surtout Shaqtin’A Fool. Nouvelle édition aujourd’hui du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à vendredi prochain. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.



Et on commence avec un concours de Minimoys entre Kristaps Porzingis et Boban Marjanovic. Si vous vous demandiez ce à quoi peuvent servir les centimètres du Serbe vous êtes désormais au courant, et le gentil géant ne s’est d’ailleurs pas gêné pour rappeler à ses fans sur Twitter que les 2m20 de Porzi n’étaient parfois pas suffisants. Viennent ensuite une erreur système dans le pourtant si formidable cerveau de Kawhi, comme quoi tout arrive, une tentative de transformation en Zach LaVine pour Alan Smailagic mais qui se transforme en pâle imitation… d’Andrea Bargnani, et pour finir l’Oscar de la plus belle cascade pour Marcus Smart, jamais le premier pour nous faire rire en glissant sur des peaux de bananes imaginaires.

Voilà pour les candidats à la meilleure barre de rire de la semaine. Ici ? Impossible de ne pas sélectionner le bug défensif de Kawhi Leonard. A vouloir s’imposer comme un two-way player, The Klaw s’est un peu emmêlé les pinceaux.