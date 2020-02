NBA Top 5 du jour : Steven Adams invité surprise du 3-Point Contest demain à Chicago ?

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 5 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 14 février

1966 : Wilt Chamberlain devient le leader all-time au scoring et puis KAJ est passé par-là 18 ans plus tard.

1975 : en hommage au All-Star Game, les Conquistadors de San Diego se débarrassent des New York Nets sur un petit score de 176 à 166. Bon d’accord, c’est de la ABA et il a fallu quatre prolongations mais quand même !

1995 : champions en titre, les Rockets se renforcent avec l’arrivée de Clyde Drexler et Tracy Murray en échange d’Otis Thorpe, Marcelo Nicola et un premier tour de Draft.

2009 : David Stern annonce que le trophée de MVP des Finales est désormais rebaptisé le Bill Russell MVP Finals Most Valuable Player Award en honneur à la légende des Celtics.

2010 : à Dallas, le All-Star Game est joué devant 108 713 spectateurs. Un record bien sûr !

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 14 février

1945 : Fred Carter

1971 : Gheorghe Mureșan

1978 : Rip Hamilton

1989 : Byron Mullens

1994 : Rodney Purvis

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Valentin ainsi que des Cοnstаntin, Cyrille et Tino. Petit rappel pour les drogués, pensez quand même à faire une petite attention à votre moitié avant de basculer complètement en mode All-Star.