Kobe Bryant et sa fille Gianna ont été inhumés le 7 février : une cérémonie privée pour un au revoir en toute intimité

Si les hommages se sont évidemment succédé lors des jours qui ont suivi la mort de Kobe Bryant et sa fille Gianna, aucune information n’avait été révélée concernant leurs funérailles. Et pour cause, les obsèques se sont déroulées en privé il y a quelques jours.

La cérémonie s’est déroulée le vendredi 7 février, c’est-à-dire quasiment deux semaines après le crash d’hélicoptère du dimanche 26 janvier qui a tué neuf personnes au total. Elle a eu lieu du côté du Pacific View Memorial Park, cimetière situé près du domicile de la famille Bryant dans le comté d’Orange, et où est également enterré un certain John Wayne. L’information nous vient du Los Angeles Times, qui s’est basé sur les certificats de décès de Kobe et sa fille Gianna. Visiblement, les funérailles auraient d’abord dû se dérouler au Westwood Village Memorial Park, mais le lieu a été modifié pour des raisons qui n’ont pas été précisées. C’est donc en toute intimité, à l’abri des regards, que Vanessa Bryant a pu dire au revoir à son mari et sa fille, en compagnie des autres membres de la famille. En contraste avec cette cérémonie privée, on vous rappelle qu’un mémorial public est prévu le 24 février prochain au Staples Center, à partir de 10h du matin heure locale. Ce sera alors l’occasion de rendre un hommage plus général à la légende des Lakers, qui a enchaîné les exploits et les bagouzes dans la célèbre salle située à Downtown Los Angeles. On assistera également à de nombreux hommages lors du All-Star Weekend de Chicago, prévu dans les jours qui viennent.

À l’heure de ces lignes, il reste une grande part de mystère autour du crash. Car si on sait que la météo était capricieuse ce jour-là, les raisons précises qui ont provoqué l’accident restent pour l’instant inconnues. L’hypothèse d’une défaillance du moteur a en tout cas été écartée. Par contre, d’après les certificats de décès, on a une cause officielle concernant la mort de Kobe et Gianna, qui ont été victimes d’un « traumatisme contondant ». On surveillera forcément les prochaines avancées de l’enquête pour mieux comprendre cette terrible tragédie, qui est toujours aussi difficile à accepter. À noter également que d’après ESPN, l’ancien coach de baseball et victime John Altobelli a été honoré avec sa famille lors d’un mémorial public à Anaheim lundi, dans le stade de la franchise MLB des Los Angeles Angels.

La discrétion était de mise pour dire adieu au Black Mamba et sa fille, et on peut évidemment comprendre la volonté de Vanessa dans ces moments extrêmement difficiles pour elle et sa famille. Kobe et Gigi, reposez en paix.

