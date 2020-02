NBA Trade deadline 2020, le gros debrief : Apéro TrashTalk

Jeudi soir la trade deadline a fait résonner très fort son gong et nous a offert quelques folles transactions entre 19h et 21h. On a hurlé, halluciné, certains ont même pleuré, et il est désormais l’heure de revenir sur tout ça à tête reposée.



Andre Drummond échangé contre deux casseroles Tefal, D’Angelo Russell qui rejoint sa meuf dans le Minnesota, Andrew Wiggins qui fait le chemin inverse, Andre Iguodala qui emménage en Floride. Voilà pour les principaux trades de la soirée de jeudi, auxquels ont peut ajouter le nanisme désormais privilégié par les Rockets et une dizaine d’autres petits moves dont on se rendra compte dans quelques mois de leur pertinence ou non. 48h après la folie de cette deadline on s’est donc posé, avec un chouïa de recul, histoire d’analyser le bon et le moins bon survenu dans cette soirée. Qui s’en sort bien ? Qui passe pour un con ? Qui a assassiné Marat ? Les réponses à deux des trois questions ci-dessus sont dans cette vidéo, et si vous n’avez pas la réponse à la troisième c’est que vous n’avez pas été sages à l’école.

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle. Pour la suite on ne change pas une équipe qui gagne : on donne son avis, on fait tourner, et on se retrouve jeudi soir pour l’émission spéciale NBA Trade Deadline en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk.



Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux