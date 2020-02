Les plus belles actions du mois de janvier en NBA : officiel, Zion Williamson a débarqué dans nos vies

Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, le premier mois de l’année 2020 a été très chargé en émotions. Sur les parquets en tout cas, il y a eu beaucoup de spectacle en janvier et la NBA a décidé de nous offrir une vidéo Triple XL pour se remémorer les meilleures actions des dernières semaines.

25 minutes. Rien que ça. La NBA nous gâte aujourd’hui avec une énorme compilation de highlights, comme on les aime. Tomars, contres, caviars, cassages de chevilles… y’a de tout et chacun va y trouver son compte. Parmi les actions que l’on retiendra dans cet océan de big plays, il y a forcément cette humiliation signée Ja Morant sur Jerome Robinson (spoiler, Ja est pas mal présent dans ce Top), mais aussi le dunk de Jaylen Brown sur la tronche de LeBron James, ou encore le cours de patinage gratuit offert par Bradley Beal à Andre Drummond. Et puis évidemment, ce mois de janvier a aussi été marqué par les grands débuts de Zion Williamson. Et qui dit grands débuts de Zion Williamson dit highlights à foison. Il a fallu attendre longtemps pour voir le phénomène venu de Pluton poser un orteil dans un match de saison régulière NBA, mais on peut dire que ça valait le coup de patienter. Déjà, il a fait un festival… du parking lors de son tout premier match en carrière face aux Spurs, mais il a aussi maltraité les arceaux à plusieurs reprises, tout en sortant un block monstrueux face aux Nuggets avec la balle qui a terminé dans les tribunes du Smoothie King Center. Le mec est une machine à highlights et on va en prendre pour de nombreuses années si tout se passe bien.

Si vous avez une petite demi-heure de libre pendant votre journée, vous savez quoi faire. Posez-vous, prenez un truc à bouffer et appréciez le spectacle.