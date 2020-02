Joe Harris et Duncan Robinson participeront au 3-Point Contest : six snipers sur la ligne de départ, plus que quatre et on charge les fusils

À l’approche du All-Star Game, le tableau du 3-Point Contest commence à doucement prendre forme. Deux nouveaux snipers ont été appelés pour montrer de quoi ils sont capables à Chicago. Parmi eux, le tenant du titre, Joe Harris, et un petit nouveau en la personne de Duncan Robinson. Allez, on fait chauffer les poignets et on se met à shooter, même du logo, personne n’est en sécurité.

Le Joe, ce concours, il le connaît, et pour cause, lors du dernier exercice en 2019, il est reparti avec le trophée suite à une finale face à Buddy Hield et un certain Stephen Curry, qui, il paraît, n’est pas trop mauvais. D’après Michael Scotto de Bleacher Report, le Net va donc rempiler cette année afin de défendre son titre après une première partie de saison somme toute correcte au shoot. Avec en moyenne 13,7 points à 46,3% au tir dont 40,5 derrière la ligne, Brooklyn a sous la main un sniper qui compte bien confirmer la performance réalisée à Charlotte l’an passé. Duncan Robinson ensuite, qui va participer pour la première fois d’après le Miami Herald. Il est un peu moins connu, mais pas moins efficace avec les siens. Alors qu’il n’avait pas été sélectionné à la Draft 2018, le Heat lui a offert une chance, et le sophomore en profite pour bien s’illustrer. 12,2 points à 46% au tir et 43,9% de loin, on a connu moins efficace pour un petit nouveau. Le joueur de deuxième année se fait peu à peu un nom à Miami, ce challenge est l’occasion pour lui de montrer à tous à quel point il peut prendre feu de loin. Et il y aura du monde à qui se frotter.

Les deux shooteurs rejoignent donc un tableau composé notamment de Trae Young, Damian Lillard et Zach LaVine. Ici les pourcentages sont un poil moins propres – encore que, Dame tourne à 39,7% à trois points cette saison – mais les rôles ne sont pas les mêmes. En tant que meilleur joueur de leur franchise respective, des tirs, les trois larrons en prennent à foison. Et oui, c’est aussi ça d’avoir une équipe à porter. Les noms sont en revanche un peu plus clinquants, place aux stars pour faire monter la hype à l’approche du All-Star Weekend. Deux d’entre eux auront d’ailleurs le luxe de se retrouver au match des étoiles, et désolé Zach, mais même si la fête se passe à Chicago, ça ne sera pas pour toi. De plus, on a également appris récemment que le shooteur des Kings Buddy Hield serait de la partie. Les joueurs annoncés pour le moment nous offrent donc un bel équilibre entre spécialistes plus discrets et scoreurs nés, l’occasion pour les deux profils de se confronter et de montrer qui a le meilleur poignet. Amis du stretch et des ficelles, le tableau du 3-Point Contest commence à se dessiner, et il a de quoi intéresser.

Les spécialistes sont à l’honneur avec Joe Harris et Duncan Robinson, à eux de montrer qu’ils sont bien les références dans le domaine du tir extérieur. Allez, on attend encore les derniers noms pour se faire une idée du tableau complet, et on se donne rendez-vous le 15 février.

