Le Heat entre dans la danse pour un transfert d’Andre Iguodala : quelque part, Dillon Brooks croise les doigts

À deux jours de la trade deadline, plusieurs dossiers sont actuellement en train de chauffer au sein de la Grande Ligue et l’un des plus intrigants concerne Andre Iguodala. L’ancien MVP des Finales n’a pas joué la moindre minute avec les Grizzlies cette saison et son profil intéresse du monde. Une nouvelle franchise vient notamment de se positionner sur le cas Iggy ce mardi.

Cette nouvelle franchise, c’est le Miami Heat. Sur son compte Twitter, Shams Charania de The Athletic a en effet souligné l’intérêt de l’équipe floridienne pour Iggy. Alors que ça parle souvent des Lakers, des Clippers, des Rockets ou des Mavericks comme destination potentielle pour l’ancien joueur des Warriors, il faut donc désormais ajouter Miami dans le lot. Comme l’indique Shams, il y a des discussions entre le Heat et les Grizzlies, mais également plusieurs interrogations sur la possibilité d’un tel deal, notamment par rapport aux motivations d’Andre. Parce qu’il ne faut pas oublier que le mec est prêt à ne pas jouer de toute la saison si jamais il est transféré dans une équipe qui ne lui convient pas. La preuve, il n’a pas joué un seul match avec les Grizzlies en 2019-20, lui qui a été tradé dans le Tennessee en juillet dernier. Cette situation a d’ailleurs provoqué un gros coup de gueule de la part des jeunots de Memphis, qui ont hâte de voir Iggy dégager du paysage au plus vite. La question qu’on peut donc se poser avant tout, c’est de savoir si Miami peut intéresser Andre. Visiblement, le profil idéal pour lui, c’est une équipe capable de jouer le titre et qui évolue sur la Côté Ouest, où est basé Iguodala. Géographiquement parlant, le Heat est plutôt mal placé (c’est quand même sympa la Floride non ?) mais au niveau de la qualité de l’équipe, la franchise de South Beach a des arguments à faire valoir avec un bilan de 34 victoires pour 15 défaites.

“Sources tell me that the Heat have emerged as a suitor for Andre Iguodala.” NBA Insider @ShamsCharania reports on Miami-Memphis talks for Iguodala. pic.twitter.com/SQKjj1akme — Stadium (@Stadium) February 4, 2020

Pour info, Andre Iguodala est aujourd’hui dans sa dernière année de contrat, pour un salaire de 17,2 millions de dollars. Avant le début de la saison, Iggy et la franchise de Memphis avaient trouvé un accord sur le fait qu’il reste à l’extérieur de l’équipe pendant que les Grizzlies cherchent un transfert. Rien ne s’est matérialisé depuis mais malgré ça, les Oursons ont toujours été constants dans leur message au reste de la Ligue concernant le vétéran. Pour l’obtenir, ça se fera via un trade, et il n’y aura pas de buyout. Il faudra voir comment tout ça va évoluer dans les prochaines heures car plus on s’approche de la deadline, plus ce dossier devient chaud, notamment après la décla explosive de Dillon Brooks. Pour en revenir au Heat, c’est évidemment l’expérience d’Iguodala et son ADN de champion qui intéressent en premier lieu Pat Riley, bien décidé à faire ce qu’il faut pour permettre à Miami de faire du bruit lors des prochains Playoffs. Pour l’instant, aucune précision n’a été apportée concernant la nature même d’un potentiel transfert mais ce qu’on sait, c’est que Memphis cherche avant tout à obtenir un premier tour de draft en contrepartie d’Iguodala.

Le Heat semble intéressé par Andre Iguodala, mais difficile de dire si ce sentiment est réciproque. Âgé de 36 ans, Iggy a un profil spécifique d’équipe en tête et il n’hésitera pas à rester sur le canap’ s’il est envoyé dans une franchise pas assez bien pour lui.

Source texte : The Athletic