On peut souffler à Brooklyn : entorse du genou confirmée pour Kyrie Irving, le pire est évité

Blessé la nuit dernière du côté de la capitale, Kyrie Irving a passé des examens ce dimanche afin d’être fixé sur l’état de son genou. Bonne nouvelle pour les fans des Nets, Uncle Drew ne souffre d’aucune blessure grave, mais il sera quand même à l’infirmerie pendant au moins une semaine.

En voyant Kyrie Irving au sol lors du quatrième quart-temps entre les Wizards et les Nets samedi, on pouvait avoir quelques inquiétudes concernant l’état de santé d’Uncle Drew. Les images de sa chute avec Bradley Beal faisaient un peu flipper, d’autant plus qu’il n’a pas pu revenir en jeu. Après la rencontre, on a eu assez rapidement des nouvelles rassurantes car ça parlait d’une entorse et rien de plus, mais on attendait quand même d’avoir une confirmation via l’IRM prévue ce dimanche. Les résultats sont tombés en début de soirée chez nous et effectivement, on peut souffler du côté de Brooklyn. D’après Brian Lewis du New York Post, Kyrie souffre bien d’une entorse, au niveau du ligament médial de son genou droit. Résultat, il sera absent au moins une semaine, avant d’être réévalué. Évidemment, c’est relou pour les Nets car ça sonne un peu comme une rechute, vu qu’Irving a quand même manqué deux mois de compétition entre mi-novembre et mi-janvier à cause d’un gros bobo à l’épaule. Cependant, on a clairement évité le pire car quand on revoit l’action, ça aurait pu être bien plus grave, comme une blessure au niveau du ligament croisé antérieur. On va désormais attendre la semaine prochaine pour avoir une nouvelle update, mais son absence ne devrait pas être trop longue.

An MRI performed this morning on Kyrie Irving’s right knee confirmed last night’s diagnosis of a medial ligament sprain. Irving will be re-evaluated in one week. #Nets #NBA — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) February 2, 2020

Pour la semaine à venir, les Nets ont trois matchs au programme, dont deux à la maison. Les hommes de Kenny Atkinson vont affronter les Suns lundi et les Warriors mercredi au Barclays Center, avant de se déplacer du côté de Toronto samedi prochain. Lors de la semaine qui suit, les Fusées joueront lundi à Indiana, et on imagine que Kyrie ratera également cette rencontre-là. Est-ce qu’un retour face aux Raptors le mercredi 12 février est possible ? On verra ce que dit le genou d’Uncle Drew mais étant donné qu’il y aura ensuite le break du All-Star Weekend, y’a des chances qu’il reste à l’infirmerie durant toute cette période, histoire de bien revenir après la petite trêve. En attendant de revoir Kyrie sur le terrain, Spencer Dinwiddie va reprendre sa place de titulaire et pourra ainsi continuer sa très belle campagne. Il a véritablement cartonné pendant l’absence prolongée d’Irving fin 2019 et il est d’ailleurs sur une excellente dynamique actuellement. Sur ses quatre derniers matchs, Spencer tourne à 24,3 points et 6 passes décisives de moyenne, à 46,3% au tir dont un superbe 48,3% du parking. Quelque chose nous dit qu’il va bien profiter de l’absence de Kyrie pour essayer de porter les siens sur ses épaules.

Une semaine d’absence pour Kyrie Irving minimum, on peut dire qu’Uncle Drew et les Nets s’en sortent bien, même si c’est un nouveau coup d’arrêt pour la star et sa nouvelle équipe. Actuellement septième à l’Est juste devant Orlando, Brooklyn va tenter de conserver sa place durant l’absence de son meneur.

