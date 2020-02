Kyrie Irving sort sur blessure face aux Wizards : entorse du genou pour Uncle Drew, on attend désormais l’IRM

Auteur d’un véritable carton face aux Bulls vendredi, Kyrie Irving n’a malheureusement pas pu finir le match face aux Wizards cette nuit dans la deuxième rencontre du back-to-back des Nets. La cause ? Une blessure au genou. Les images ont donné quelques sueurs froides aux fans des Nets, qui vont suivre de près les dernières updates le concernant.

La scène s’est déroulée au milieu du quatrième quart-temps. Sur un duel avec Bradley Beal pour la possession du ballon, Uncle Drew est mal retombé et son genou droit a pris tarif. Sur les images, on voit clairement que la jambe de Kyrie se bloque sous l’arrière des Wizards, le genre d’image qui inquiète, d’autant plus qu’Irving est ensuite resté au sol. Il n’a pas pu sauter lors de l’entre-deux avec Bealou et a quitté ses coéquipiers prématurément, sans revenir en jeu. Si vous voulez un signe rassurant, sachez que le meneur des Nets a pu rejoindre les vestiaires sans l’aide de personne, même s’il boitait bien bas. Visiblement, il s’agirait d’une entorse au genou. D’après le principal intéressé, qui s’est exprimé via ESPN, les radios n’ont rien révélé de grave et selon Adrian Wojnarowski, Irving va passer une IRM ce dimanche pour avoir plus de précisions sur l’état de son genou ainsi que la durée potentielle de son absence. On va évidemment garder nos téléphones près de nous aujourd’hui et surveiller les résultats des examens à venir. En tout cas, c’est un nouveau détour par l’infirmerie pour Kyrie Irving, qui a déjà manqué une trentaine de matchs cette saison à cause notamment d’une mystérieuse blessure à l’épaule.

Kyrie Irving went back to the locker room after getting his leg caught underneath Bradley Beal. pic.twitter.com/6KpqXhfskJ — SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2020

Au moment de la blessure de Kyrie Irving, les Nets étaient en tête 101-98 mais ils ont fini par s’incliner 113-107. Uncle Drew a quitté ses copains avec seulement 11 points au compteur (plus bas total de la saison pour lui) et 6 turnovers, lui qui avait pourtant fait la totale aux Bulls la nuit précédente avec 54 pions inscrits. Quand on voit Kyrie, blessure et genou dans la même phrase, on n’est jamais rassuré car il a connu pas mal de bobos à ce niveau-là durant sa carrière. On espère désormais qu’il ne sera pas absent trop longtemps, pour lui tout d’abord bien évidemment mais aussi pour les Nets, qui cherchent toujours à trouver un vrai équilibre avec Uncle Drew. La franchise de Brooklyn possède aujourd’hui un bilan de 21 victoires pour 27 défaites, suffisant pour avoir un spot dans le Top 8 de l’Est mais un bilan globalement décevant pour une équipe qui a agréablement surpris son monde l’an passé. Avec les blessures de Kyrie et certaines déclas pas tip top de la part du bonhomme, on ne peut pas dire que la transition par rapport à la saison dernière soit parfaite et cet épisode va encore freiner le processus. De plus, quand on jette un œil au calendrier, on remarque que les hommes de Kenny Atkinson ont quelques grosses échéances au programme. Si les Nets vont d’abord affronter Phoenix et Golden State à domicile, ils vont ensuite devoir se coltiner Toronto à deux reprises (une fois à la maison, une fois à l’extérieur), ainsi que les Pacers et les Sixers en déplacement. Chaud.

Soirée bien pourrie pour Brooklyn dans la capitale américaine. Visiblement, d’après les premiers examens, on a évité le pire mais on va quand même gentiment attendre les résultats de l’IRM avant de souffler.

