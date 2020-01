NBA Top 10 du jour : Alex Caruso et LeBron nous offrent le alley-oop de la nuit, entre All-Stars dégarnis on se comprend

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 26 janvier

1991 : Vernon Maxwell chauffe dans le quatrième quart-temps face aux Cavaliers et devient le cinquième joueur à atteindre la barre des 30 points en une période de douze minutes. Clutch.

1995 : Grant Hill devient le premier rookie de l’histoire à dominer les votes du All-Star Game avec 6 254 427 scrutins. A côté mêmes les chiffres de LeBron James font de la peine cette année.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 26 janvier

1952 : Tom Henderson

1977 : Vince Carter

1986 : Gerald Green

1989 : MarShon Brooks

1994 : Montrezl Harrell

2000 : Darius Garland

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Paule, Mélanie, Pаοlа, Pаulа, Paulette et Pauline. Big up à The Truth, PG13, CP Fruit, Arizin et Silas, ça fait une sacré équipe déjà.