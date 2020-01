NBA Top plays de la semaine : Ja Morant a déboulé dans nos vies à 2000 à l’heure, et franchement c’est plutôt cool

En ce milieu de semaine, la NBA nous livre comme à son habitude une flopée de highlights des plus agréables. Le héros de la semaine ? Il évolue à Memphis et son prénom commence comme il se termine.



Un quart d’heure. Quinze minutes. 900 secondes, qu’est-ce que c’est dans une vie ? Même si vous êtes le directeur de la NASA ou président de la première puissance mondiale, vous avez forcément un petit break dans la journée. Alors au lieu de le passer à ne rien faire, à dormir, ou même à faire n’importe quoi d’autre, profitez de cette pause pour revivre les meilleures actions de la semaine à travers ce Top. Croyez-nous y’a du lourd au programme, et puis c’est du basket donc ça sera forcément un bon moment.

Alors c’est parti pour revoir Ja Morant claquer des dunks ou casser des chevilles et/ou des estimes de soi, Derrick Jones Jr. qui met un terme à la vie carrière de Jakob Poeltl, ou encore Javale McGee et ses deux blocks clairement magnifiques (Terence Ross a encore des larmes sur ses joues). Quoi de mieux également que de revoir le panier improbable de Kyle Lowry ou le shoot mid-court de Damian Lillard ? Enfin bref, on ne va pas tout vous spoiler mais ce Top c’est une mer de bonheur, alors on vous laisse vous perdre dans des vagues de posters, dans des courants de crossovers, ainsi que dans l’écume délicate des plus belles passes.

Toi qui nous lis… arrête tout, prend un petit quart d’heure de pause, fais toi ton meilleur chocolat chaud (avec des guimauves dessus c’est mieux) et profite de cette symphonie de beauté. Allez, zou.