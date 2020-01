Zion Williamson is back : l’attente est folle, on a donc listé toutes ces choses pour lesquelles on aime être impatient

On l’a attendu pendant des mois, ce fut interminable, mais il sera bien là ce soir. En tenue de joueur pour la toute première fois de sa carrière pour fouler les parquets de la Grande Ligue, mesdames et messieurs : Zion Williamson. Boum ! On modifie le programme, on fout ça en antenne nationale, tous les yeux de la planète basket seront braqués sur le garçon. Et vous pourrez peut-être même dire à vos petits-enfants je l’ai vu en direct. Pour fêter ça ? Allez, petite liste non exhaustive de ce qu’on aime (ou pas) attendre au moins autant que les débuts du gros Zion, let’s go.



le retour de Gérard en NBA et tant qu’à faire en Finale

le step-back à 3-points de Rudy Gobert

les résultats du bac

la prochaine connerie de Dion Waiters. Un mois qu’on n’entend plus parler du gars, ça commence à être flippant

le alley-oop d’Alex Caruso pour Tacko Fall dans le clutch du prochain All-Star Game

le retour du soleil en août du côté de Lille, profitez bien car ça tient 48 heures par chez vous

la fin des interminables quinze minutes pour officialiser l’absence du prof de maths.

le retour des Knicks au top. Et ça risque d’être long.

une finale de Conf pour les Clippers. Et ça ne sera peut-être pas long.

un retour en Playoffs pour les Kings. Parce que ça commence à faire long, Zion n’avait que six piges.

l’arrivée d’un colis Amazon. Sérieux on dirait qu’il a fait le tour de la planète là.

un collectif pour les Rockets

que Véronique réponde à ton SMS.

tout un tas de premières : premier appart’, première voiture… Vous pensiez à quoi bande de coquins ?

que le patron paye sa tournée.

la fin de ta série préférée.

la fin de Dr Who. Sérieux les gars, ça a commencé avant l’invention de la télévision, vous forcez là.

pas la fin de la carrière de Vince Carter par contre.

un titre pour les Suns.

un appel de ton fils la première fois qu’il part en colo.

de maigrir (ça vient pas tout seul si on fait rien).

que Jared Dudley mange une batavia (cf la ligne du dessus)

que ton coach te fasse enfin rentrer



que ton coach t’autorise enfin à shooter du parking

qu’Hassan Whiteside fasse une passe décisive

le prochain joueur qui va sortir avec une Kardashian

et donc le prochain joueur qui va voir sa carrière s’arrêter

tiens d’ailleurs, le contrat max de Tristan Thompson aux Knicks cet été, quand les premiums auront tous refusé

que la bourse du CROUS tombe enfin.

que le leadership de Kyrie Irving soit enfin révélé.

qu’on laisse enfin tranquille la maman de Hugo

une décision sur le Brexit

Parmi toutes ces choses, certaines arriveront, d’autres jamais. Il y en a même qui devraient aussi arriver sous peu mais on espère que… peu importe ce qu’il advienne, on ne soit pas déçu du crack qu’est censé être Zion. Le joueur le plus attendu depuis LeBron James, c’est du sérieux là.