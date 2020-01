NBA 2K20 – Châteauroux TrashTalkers S02E08 : remontada ou pas ?

Vous les attendiez, vous les vouliez, ils sont bien là ! Les Châteauroux TrashTalkers sont en Finales NBA, prêts à tabasser les Wolves, en espérant compter sur les talents (ou pas) de leurs trois managers. Alors, ça passe ou ça casse cette fois-ci pour le titre ? La réponse tout de suite, dans le huitième épisode de la saison 2.

La dernière fois que nous étions ensemble, c’est un Game 3 improbable qui s’était déroulé sous nos yeux. Les Wolves, menés par un Andrew Wiggins digne des comparaisons avec Jordan, mettait la sauce aux TrashTalkers de Jacob Underwood. Mais c’était sans compter sur la fine stratégie Vitesse et Espaces, qui bascula totalement la rencontre et poussa Châteauroux à effectuer un comeback mémorable. Poussés jusqu’en prolongation, les potes de Kawhi Leonard devaient effectuer les stops nécessaires pour s’offrir une chance de l’emporter au buzzer, et c’est Anthony Davis qui rentrait dans l’histoire en crucifiant Minnesota d’un tir de la dernière seconde. Fantastique AD, qui relance TTC dans ces Finales NBA, en espérant que cela annoncera de meilleures choses encore pour le Game 4. Mais les TrashTalkers vont-ils y arriver…?

Vous connaissez le mode d’emploi : vidéo, sourire, et hommage à la plus belle des franchises !

