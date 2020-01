Preview Thunder – Blazers : Melo rend encore visite à une ex, Portland va finir par être jalouse

Les Portland Trail Melo poursuivent gaiement leur tournée des ex du Hoodie avec un rendez-vous à Oklahoma City. Le Thunder sort d’une nouvelle performance de 24 minutes, une mauvaise habitude qui commence presque à devenir inquiétante mais bonne nouvelle pour OKC… Melo et ses potes aussi sont en back-to-back.

En plus, ils ont dû prendre l’avion. On espère donc que Carmelo Anthony a bien dormi. Croyez-le ou non, ça n’est que la deuxième fois qu’il revient à la Chesapeake Energy Arena depuis son transfert de l’été 2018. La dernière fois qu’il avait revu cette ex-là, c’était avec une autre ex. Non pas les Nuggets, raté. Pas les Knicks non plus. C’était du temps où il était avec cette ingrate de Houston, le 8 novembre 2018, à la toute fin de leur amourette. Melo ne le savait pas à l’époque mais ce fut sa dernière nuit d’amour avec les Rockets, et quelle nuit : 2 points, 1/11 au tir en 20 minutes en sortie de banc devant celle qui l’avait jeté quelques mois plus tôt. Et quelques jours plus tard, Melo s’est fait larguer par Houston comme une chaussette sale. Chaussette sale a découvert la lessive à Portland entre-temps alors on espère qu’il pourra cette fois montrer son plus beau sourire et son hoodie le plus propre à OKC. Il faudra au moins réitérer l’exploit à 22 points et 8/16 au tir d’hier soir contre Dallas car dans la défaite, C.J. McCollum a assoupli sa cheville et il est forfait pour la rencontre. Il y a donc du scoring à compenser, c’est ta chance ami Melo.

À moins que Damian Lillard ne décide de prendre le pas de sa perf de la nuit dernière (34 points, 10 passes, 2 steals à 13/25) et d’en poser 60 à lui tout seul. Dans ce cas, Melo pourra simplement lui laisser la gonfle et attendre pépère de faire un ou deux fadeaways douteux au poste pour la forme. Ce sera également pour lui l’occasion de remonter le moral d’un vieux pote, Chris Paul. Car le Thunder a perdu trois de ses quatre derniers matchs, en bonne partie car il était presque à -19 à la mi-temps en moyenne lors de ces défaites. CP3 et ses collègues aiment se faire des frayeurs et se compliquer la vie apparemment. Ils ont souvent réussi des gros come-backs cette saison, notamment mi-décembre face aux Bulls puis à Memphis, mais hier par exemple, contre une équipe plus sérieuse comme le Heat, les coups d’accélérateur de Dennis Schroder et les bombinettes de Danilo Gallinari n’ont pas suffi pour recoller aux fesses de Bam Adebayo et Kendrick Nunn. Après la rencontre, CP3 a témoigné, la voix remplie d’incertitude (via ESPN) :

« En ce moment, c’est comme si nous étions deux équipes complètement différentes en première et en deuxième mi-temps. Je dois chercher à comprendre pourquoi […] parce que ça craint un peu là. »

Bah ouais, ça craint Christopher mais bon, ce soir c’est pas le deuxième bilan à l’Est en face, ce sont les Blazers sans Cigé. Si Melo décide d’humilier son ex maintenant que tout va mieux dans sa vie, peut-être que le Thunder sera forcé de jouer 48 minutes pour s’imposer à la maison, et ainsi éviter une troisième défaite de suite. Allez, rendez-vous à 3h pour une belle bataille.