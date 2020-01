D.J. Augustin absent trois ou quatre semaines : officiel, Markelle Fultz va donc tourner en triple-double pendant un mois

Comme une grande partie des équipes NBA en ce omentm, le Magic doit faire face à des problèmes de blessures. En effet, la franchise de Disney va devoir se passer des services de D.J. Augustin pour au moins trois semaines, et ça sent donc… le gros temps de jeu pour un certain premier choix de Draft…

L’état de santé de D.J. Augustin était l’une des interrogations principales du Magic ces derniers jours. En effet, la franchise à du se passer de son meneur remplaçant pour les rencontres de vendredi dernier et mercredi en raison de douleurs au genou qui l’empêchaient d’arquer correctement. Pour connaître l’origine de ces gênes, D.J. a passé une IRM et selon John Denton il sera donc absent au moins trois ou quatre semaines. Bonne nouvelle cependant, il s’agit d’une simple inflammation osseuse et les ligaments ne sont pas touchés. Coup dur quand même pour le Magic qui perd un joueur essentiel de sa rotation qui apporte en moyenne 10,7 points, 2,4 rebonds et 4,7 passes par match en sortie de banc. Le gros disc-jockey va forcément manquer à ses coéquipiers, actuellement en lutte pour les Playoffs à l’Est, même si les Nets de Spencer Dinwiddie ne représentent pas un énorme danger pour l’instant, parce que tu ne peux juste pas te faire rattraper par une équipe en pleine guerre civile.

.@OrlandoMagic PG DJ Augustin being out for 3-4 weeks with bone irritation in his L knee: « I definitely think (time off) will help get me back to playing, and me playing on it right now just isn’t smart and it isn’t helping the team, so (resting the knee) is what’s best. » — John Denton (@JohnDenton555) 17 janvier 2020

Cette blessure laisse donc le Magic avec un seul meneur frais et dispo : on a nommé Markelle Fultz. En effet, le troisième meneur d’Orlando Michael Carter-Williams est lui aussi blessé et c‘est donc un full-Fultz (dites le dix fois très vite pour voir ) qui s’annonce pour les prochains matchs du côté de la Floride. Néanmoins, on ne saurait dire si c’est une bonne ou une mauvaise chose. Parce qu’avec autant de temps de jeu, il y a deux possibilités. La première, c’est qu’il se sente pousser des ailes et nous sorte des matchs du calibre de celui contre les Lakers, où il avait compilé un triple-double avec la victoire au Staples Center en prime. Et le pire c’est que c’est très probable, car depuis le début de la saison il est passé titulaire et enchaîne les bonnes performances, malgré un peu d’irrégularité. Ainsi, Markelle tourne cette saison à 11,7 points, 3,4 rebonds et 4,6 passes de moyenne, la meilleure de sa carrière. Cependant, le second cas de figure est beaucoup moins joyeux. En effet, attention à ce que bae ne retombe pas dans ses travers, on ne lui souhaite pas, mais c’est une possibilité toujours présente que de le voir être trop fragile pour enchaîner les minutes comme s’il avait toujours été un vrai roc.

En l’absence de D.J. Augustin, on va donc boire, manger et respirer Fultz du côté du Magic. Si ça peut permettre à Markelle d’enchaîner des performances à la hauteur celle qu’il a collé aux Lakers, ça sent bon à Orlando. Dans le cas contraire ? Bon courage pour le recrutement.



Source texte : orlandomagic.com