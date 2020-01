NBA Top dunks de la semaine : on va se refaire le poster de Sekou Doumbouya sur Tristan Thompson sous tous les angles

La compilation des plus gros dunks de la semaine précédente est de retour. Après le meilleur jour de la semaine et en attendant le mercredi Panzani c’est plutôt cool. Attention les arceaux ont encore pris tarif cette semaine. Certains défenseurs aussi…

Chers lecteurs et lectrices, l’heure est grave. Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est parce que mon client est accusé de faits extrêmement graves. Sekou Doumbouya est accusé d’avoir assassiné Tristan Thompson avec préméditation lors de la nuit du mardi 7 au mercredi 8 janvier 2020. Vous avez vu les images au même titre que les juges et les jurés. Regardez les encore une fois, prêtez-y attention. Vous voyez-bien le jeune Sekou démarrer depuis le parking de la Rocket Mortgage FieldHouse, la salle des Cleveland Cavaliers. Nous sommes bien d’accord qu’à ce moment il n’y avait encore personne sous le cercle le gênant pour accéder à l’arceau. Mon client ne faisait que son travail, contrairement à Kevin Love et sa défense discutable. Si l’accusation décide de tenter un passage en force au dernier moment, qui plus est dans le demi-cercle, alors que Mr Doumbouya est déjà lancé, comment peut-il y remédier ? La préméditation ne peut-être acceptée étant donné que la partie adverse, Mr Thompson, se jette sur le chemin de l’accusé au dernier moment, se mettant lui même en danger. Surtout, au moment des faits, l’accusé n’avait que quatre titularisations dans la Ligue. Messieurs, ce que vous voyez est une action phénoménale, d’un jeune joueur qui sent le basket. Oubliez ces charges et profitez des images dont nous avons la chance de visionner à volonté, et surtout sans modération. Ne l’empêchez pas de nous régaler de futurs highlights.

D’autres défenseurs ont pris quelques toto sur la tête cette semaine. On pense notamment à DeMar DeRozan bourreau de Chris Boucher. Vous retrouverez les Ja Morant, Kawhi Leonard, Malik Monk qui ont aussi cassé du cercle et ça, pour notre plus grand plaisir.