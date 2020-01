NBA Top assists de la semaine : James Harden de retour avec du sale, l’ordre de l’univers est rétabli

Aujourd’hui c’est mardi, et comme d’habitude c’est le jour où l’on vous partage les meilleures actions de la semaine passée en NBA. Alors chauffez votre esprit d’équipe, sortez vos plus belles offrandes et régalez-vous avec le Top assists de la semaine.

Bon, on va répondre à la question que l’on posait la semaine dernière d’entrée : oui, James Harden est de retour dans ce top assists, pour votre plus grand plaisir. On le retrouve en plus avec la manière, en mettant une passe avec un petit pont digne de la finale de la Ligue des Champions juste après avoir fait perdre son short à Covington… Il devait être vexé de ne pas avoir été là la semaine dernière. Dans la catégorie des petits ponts, on retrouve aussi Trae Young qui conseille à Jokic d’aller acheter du grillage. Le jeu de transition donne souvent l’occasion de faire de bonnes passes et cette semaine ce sont LeBron, Rubio et Rondo qui ont profité des contre-attaques pour s’illustrer à la baguette. Dans les habitués de ce top, on a Luka Doncic qui pense peut-être que faire une passe les yeux fermés c’est plus simple, Westbrook et Giannis qui trouvent leur coéquipiers dans des espaces encore plus petits qu’Isaiah Thomas et Donovan Mitchell qui, par deux fois, sert notre Rudy qui va conclure avec toute la douceur, la finesse et la délicatesse qu’on lui connaît. Dans ce top, on retrouve également des noms qu’on n’a pas l’occasion de voir très souvent, ainsi Dejounte Murray, Ja Morant et Lonzo Ball ont eu droit à leur petite action primée. Par contre, mention spéciale pour Kevin Huerter qui s’est totalement perdu et qui nous sort une passe dans le dos en 360 (et en marchant) juste après avoir failli perdre la balle, du grand n’importe quoi, mais on suppose qu’il n’y avait pas assez de alley-oops des Lakers pour remplir le top assists de cette semaine…

Que du lourd en perspective donc, allez on vous laisse vous régalez avec un peu moins de cinq minutes de caviars en tout genre, on se retrouve mardi prochain sans faute pour une nouvelle dose de jeu d’équipe.