NBA Top 10 du jour : Uncle Drew est à peine de retour et il a déjà volé les chevilles de De’Andre Hunter

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle dans le NBA Top 10. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 13 janvier

1962 : petit match à 73 points pour Wilt Chamberlain, un record all-time à l’époque. Autant dire que ça s’est excité pour pas grand-chose puisqu’il tapera son fameux match à 100 puntos moins de deux mois plus tard.

1999 : Michael Jordan annonce sa deuxième retraite sportive quelques jours avant le début de la saison retardée par le lockout. Le deuxième comeback n’en sera que plus beau… on déconne évidemment.

2001 : le numéro 21 de Dominique Wilkins monte au plafond de la Philips Arena devant une salle à guichet fermé. Si, si, on vous jure qu’à l’époque c’était possible.

2015 : Mo Williams monte à 52 points dans une victoire des Wolves contre Indianapolis. Vous aviez déjà oublié ? Nous aussi.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 13 janvier

1933 : Tom Gola

1947 : Art Harris

1967 : Alec Kessler

1977 : James Posey

1983 : Ronny Turiaf

1997 : Henry Ellenson

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Yvette et des Hilaire, l’occasion de passer un big up à Yvette Angel et ses 2,8 points de moyenne en cinq matchs WNBA avec les Sacramento Monarchs.