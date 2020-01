NBA Top 10 du jour : Kawhi Leonard fait un strike dans la peinture des Warriors

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 11 janvier

1947 : la NBA interdit la défense de zone. 72 ans plus tard, la DM3 devrait s’en inspirer.

2001 : les Knicks tiennent leur adversaire sous la barre des cent points pour la… 29ème fois consécutive. S’il y a un record qui ne sera jamais battu c’est peut-être bien celui-là.

1972 : le 2 000 000ème point de l’histoire de la NBA est marqué quelque part entre Baltimore et Detroit.

1993 : le bob de Maillot Lanier est retiré à Detroit.

1996 : exploit des Raptors qui réussissent à terminer un match de basket sans marquer un seul lancer, James Harden vient de s’étouffer dans sa barbe.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 11 janvier

1957 : Darryl Dawkins

1982 : Tony Allen

1993 : Chris Boucher

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Paulin d’Aquilée, même si ici on préfère clairement le St Paulin, le fromage.