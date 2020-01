Les Sixers visent beaucoup d’ailiers shooteurs avant la deadline : le mois à venir risque d’être animé à Philly

Dans moins d’un mois, le marché des transferts va se fermer. Du coup, la pression monte pour les équipes qui ont besoin de s’ajuster pour la suite de la saison. Dans les bureaux, ça doit y aller fort sur la dose de café pour essayer de trouver des solutions. C’est le cas notamment à Philadelphia.

Après une première moitié de saison en demi-teinte, la franchise s’est posée et a étudié son effectif. Les Sixers ont pris le temps d’une bonne réflexion et ils ont bien remarqué que ça manquait de shooteurs. Bien vu. Bon au moins, on ne peut pas dire qu’ils prennent des décisions trop vite ou qu’ils tirent des conclusions hâtives. C’est ce que la franchise va donc essayer de chercher au cours du mois à venir. Justement, les Sixers ont déjà ciblé quelques garçons qui pourraient les aider à mettre dedans depuis le parking. Et ils ont surtout ciblé les ailes avec Malik Beasley, Glenn Robinson III, Davis Bertans, E’Twaun Moore, Andre Iguodala et… Robert Covington. Covington ? Mais si Rob’, c’est celui qu’ils ont envoyé dans le Minnesota pour sept mois de Jimmy Butler. Toutefois, Philly semble avoir oublié une étape. Contre quoi les Sixers peuvent-ils récupérer ces joueurs ? Parce qu’on parle quand même de mecs qui possèdent de la valeur dans la catégorie shooting, et ça ce n’est pas gratuit.

Justement, c’est là que le bât blesse. Que peuvent offrir les Sixers ? Du moins on va reformuler : que veut vraiment mettre à disposition la franchise de Pennsylvanie ? Et bien… pas grand-chose visiblement. Certes, les Sixers possèdent tous leurs picks de draft du 1er tour à partir de 2021 et ont quelques choix de second tour bien placés. Mais au niveau des joueurs… Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne se montrent pas très coopératifs. Quand on leur demande le rookie Matisse Thybulle, ils répondent par le négatif et proposent plutôt Zhaire Smith. À ce rythme-là, la seule chose qu’ils risquent de récupérer c’est à nouveau une élimination prématurée lors de la postseason. Même s’ils ont remporté un beau match face aux Celtics la nuit dernière, le mal est plus profond dans l’équipe. Il faudra probablement lâcher plus que du Zhaire Smith pour se renforcer et espérer avancer.

On souhaite tout de même de bonnes (courtes) nuits au manager général des Sixers, Elton Brand, qui doit se tracasser pour obtenir son ailier shooteur. Et s’il veut vraiment un gars capable de mettre dedans, petit conseil : il faut faire des concessions.

