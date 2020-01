Trade Deadline, partie 1 : le point sur les potentiels transferts ! Apéro TrashTalk

Nous sommes le 7 janvier 2020 et les 30 franchises NBA n’ont plus qu’un petit mois pour effectuer leurs derniers ajustements avant le sprint final. Dans le jargon, on appelle ça la trade deadline et quelques joueurs seront encore concernés par cette période de transferts. On en parle ? Allez, on en parle.

Chaque année c’est la même chose. Aux alentours de la mi-saison, tout le monde y voit un peu plus clair sur ses objectifs et certains sont loin du compte et profitent de la trade deadline pour renforcer leur effectif ou le liquider hashtag tanking. A chacun sa stratégie mais toujours est-il que les téléphones sonnent un peu partout en ce moment et que le nom de certains est régulièrement cité parfois sans qu’ils ne soient eux-mêmes au courant. C’est notamment le cas pour Kevin Love qui a expressément réclamé un transfert à sa direction mais aussi pour Kyle Kuzma, D’Angelo Russell, Andre Drummond, Andre Iguodala ou encore Bogdan Bogdanovic. Le point commun de ces trois derniers joueurs cités ? Ils ont tous un contrat qui arrivera potentiellement à expiration cet été et leurs franchises pourraient être tentées de refourguer si un package intéressant est proposé dans le camp d’en face. On se rappelle encore très bien de l’arrivée de Marc Gasol à Toronto en échange de Jonas Valanciunas et Delon Wright au buzzer il y a un an. Inutile de vous expliquer ce qu’il s’est passé pour les Raptors par la suite, vous le savez aussi bien que nous. Alors la trade deadline peut avoir son importance et ce n’est pas Masai Ujiri qui dira le contraire. Pour vous préparer pour cette soirée du 6 février qui s’annonce une nouvelle fois mémorable et qui sera évidemment à vivre avec nous en direct sur le canapé, rien de mieux qu’un petit Apéro TrashTalk des familles. En plus qui sait, peut-être qu’un GM un peu pressé ne pourra pas attendre jusque là et dégainera son offre bien avant la date buttoir. Car depuis le 15 décembre, même les joueurs signés à l’été 2091 peuvent être transférés. Et on ne dit pas ça pour donner de mauvaises idées à Danny Ainge…

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle.



