Les Kings s’intéressent à Kyle Kuzma : Vlade Divac prêt à mettre Bogdan Bogdanovic sur la table, ça va parler serbe pendant les négos

On hésite presque à inviter Kobe pour jouer les médiateurs et nous expliquer ce qui se passe dans l’affaire Kyle Kuzma. On connait son expérience des transferts avec l’ami Vlade alors qu’il mette son expertise au service d’une bonne cause : nous aider à comprendre ce bazar.

Il y trois jours, tout semblait indiquer que Kuzma ne quitterait pas les plages californiennes avant la trade deadline du 6 février. Shams Charania de The Athletic nous expliquait que certaines franchises s’intéressaient à son cas (et surtout à son tout petit salaire de contrat rookie) mais que les Lakers n’étaient pas prêts à se séparer de Slim Shady tout de suite. Aujourd’hui le mood a changé. Sam Amick de The Athletic également, nous rapporte que Rob Pelinka est à l’écoute des offres que pourront lui faire la concurrence. A l’écoute certes, mais pas certain de faire quoique ce soit. Il ne s’agit que de spéculation. Mais bon il faudrait savoir les mecs. On va partir du principe que la dernière info est fiable. Quel package pourrait intéresser les dirigeants angevins ?

Vlade Divac a une idée : envoyer son fils adoptif contre le blondinet et quelques clopes. On l’a appris par Marc Stein du New York Times, ce sont les Kings qui font du pied sous la table aux Lakers pour récupérer le contrat de Kuz. Le journaliste précise dans son tweet que les Kings ont bien conscience qu’il faudra lâcher au moins un Bogdan Bogdanovic pour avoir l’air sérieux dans des négociations. Le Serbe de 27 ans pourrait apporter aux Lakers ce que Kuz peine à faire de façon aussi régulière qu’espérée en début de saison : du scoring en troisième option derrière les deux cyborgs. Kyle pourrait lui retrouver son ancien coach, Luke Walton, avec qui il s’entendait à merveille du côté d’Hollywood. En l’absence de discussions concrètes entamées, Andy Bailey de Bleacher Report s’est amusé à imaginer les packages envisageables pour un transfert. On y trouve donc Bogdanovic contre Kuz, Avery Bradley (pour équilibrer les chéquiers) et un second tour de draft dans le cas d’un échange avec Sacto mais aussi d’autres noms intéressants comme Alec Burks et Jordan Poole, Langston Galloway, E’Twaun Moore et Jae Crowder. Tous sont des options crédibles et il faudra surveiller les potentielles bombinettes que pourrait nous lâcher l’un ou l’autre de nos insiders NBA préférés dans les prochains jours. Avec encore un an et demi de contrat, le 27ème choix de Draft pourrait finalement être une nouvelle victime collatérale de l’arrivée du Brow en Californie cet été. Depuis son retour de blessure, le double K tourne à 11,8 points et 3,5 rebonds de moyenne en 23 minutes.

Serbie, Kings, Lakers, trade, 24 (l’âge du Kuz) : que de doux mots qui nous rappellent le transfert de Kobe pour Divac en 1996… il y a 24 ans (pour compléter ce cercle vertueux). On verra si les Lakers décident d’écouter sérieusement ce que les intéressés ont à offrir pour Kyle Kuzma et si les insiders se décident sur des rumeurs cohérentes.

Source texte : The Athletic, Bleacher Report