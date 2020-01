Les Sixers cherchent des shooteurs sur le marché des transferts : visiblement, le sniper Ben Simmons ne suffit plus

Dans le dur actuellement et auteurs d’une première moitié de saison vraiment pas ouf, les Sixers cherchent des solutions pour essayer de remonter la pente. Cela peut passer par des mouvements sur le marché des transferts, où Philly viserait des shooteurs. Pas étonnant vu les galères offensives récentes de la bande à Joel Embiid.

L’information nous provient de Tim MacMahon. Si l’on en croit le journaliste d’ESPN, les Sixers veulent se renforcer avec des joueurs capables d’écarter le terrain et d’amener un côté playmaker à l’équipe. Quand on regarde les stats des hommes de Brett Brown au niveau du shoot extérieur, c’est compréhensible. Car si Philly est dans le milieu de tableau dans la catégorie pourcentage de réussite du parking (35,9% à 3-points, 13è en NBA), Philly est surtout 23è au nombre de tirs primés marqués cette saison en moyenne. Même pas 11 réussites par match, ce n’est pas fameux dans une NBA où le tir de loin possède une très grande importance. Les Sixers ont particulièrement montré leurs limites dans ce secteur lors de leur récent road-trip, qui a débouché sur quatre défaites en autant de matchs. Vous voulez les chiffres ? Attention, ça va piquer. 10/29 de loin à Orlando, 10/30 à Miami, 6/29 à Indiana et enfin 6/27 à Houston. Au total, ça donne un splendide 32/115. Autrement dit, les Sixers ont balancé des briques partout où ils sont passés, et c’est compliqué de gagner un match de panier-ballon quand on galère à mettre le ballon dans le panier. Il faut donc faire quelque chose et ça passe probablement par le recrutement d’un ou plusieurs éléments pour permettre aux Sixers de trouver un meilleur équilibre en attaque.

Les galères offensives de Philly ont également été mises en lumière par certaines équipes qui ont employé une défense de zone contre l’attaque des Sixers. On pense essentiellement à Miami et Dallas, les deux seules équipes qui ont réussi à s’imposer sur le parquet du Wells Fargo Center cette saison. Face à ces deux adversaires, on a vu une équipe de Philadelphia incapable de trouver des solutions, une équipe qui s’est souvent reposée sur des shoots extérieurs pour un résultat catastrophique. Dans le cinq majeur de Philly, composé habituellement de Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford et Joel Embiid, ça manque clairement d’une vraie menace extérieure qui pourrait ouvrir des opportunités, et ainsi permettre à tout ce beau monde de mieux jouer ensemble. Vous savez, genre un JJ Redick, ancien Sixer et excellent en jeu sans ballon. Le genre de joueur qui demande une attention défensive particulière et qui libère des espaces. Un mec comme ça, ça peut vraiment changer la vie. Mais aujourd’hui, Philly doit faire sans et c’est plus compliqué pour tout le monde. On pense notamment à Joel Embiid, forcément visé par les défenses adverses, qui ne craignent pas les « shooteurs » qui évoluent autour de lui.

Les Sixers risquent donc d’être actifs dans les prochaines semaines. Dans un mois, le marché des transferts se fermera et il sera intéressant de voir ce que Philadelphia va faire d’ici-là pour essayer de régler ses gros problèmes de shooting et de spacing. En tout cas c’est sûr, il faut faire quelque chose.

