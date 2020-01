Le mois de décembre 2019 vu par Twitter : Kevin Love a bien failli ne pas finir la décennie

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui auront marqué le mois de décembre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Chris Bosh s’est invité sur cette fameuse photo entre Dwyane Wade et LeBron James.

# Evan Fournier a un rêve bien précis, s’il devait jouer un match à Paris.

Contre le Jazz pour dunker sur LaGobe devant le peuple. Un reve — Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 7, 2019

# Toujours tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler, Trae Young l’a appris à ses dépens face au Heat.

….Welp😐🤷🏽‍♂️😂 — Trae Young (@TheTraeYoung) December 11, 2019

# Encore une confirmation de plus que les Tres Amigos seront à jamais inséparables.

# Entre lui et Joe Ingles, le Jazz s’y connait bien en physiques un peu ingrats.

« Ne sous-estimez jamais un joueur qui a un ventre de daron, ces gars-là savent jouer. »

# Nous aussi, on a eu très peur pour toi Kevin.

Ja almost ended my professional career with this dunk…that kid is something special 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/5SxCItAMba — Kevin Love (@kevinlove) December 21, 2019

« Ja Morant n’était pas loin de casser Twitter. »

« Ja a presque mis fin à ma carrière professionnelle avec ce dunk… Ce gamin est spécial. »

# Une potentielle réincarnation dans le cinéma pour Ryan Broekhoff ?

Hopefully I don’t get traded for a washing machine https://t.co/SWqn1nBwgA — Ryan Broekhoff (@RBroekhoff45) December 21, 2019

« Ryan Broekhoff est, selon moi, ce que Monix des Tropics aurait pu être s’il avait été dans une meilleure équipe. »

« J’espère que je ne me ferais pas échanger contre une machine à laver. »

# Après plusieurs années, Enes Kanter a enfin pu quitter le sol américain pour jouer à Toronto.

I’m Free 🇨🇦 — Enes Kanter (@EnesKanter) December 23, 2019

« Je suis libre ! »

# Patrick Beverley toujours vénère.

Don’t talk to US😤😤😤😤😤😤😤 — Patrick Beverley (@patbev21) December 26, 2019

« Ne nous parlez pas ! »

# Le traditionnel catch d’avant match des Bucks a été « interrompu » par une dame n’ayant jamais demandé à voir ça.

« Désolé que vous ayez à voir ça madame »

# Anfernee Simons a goûté au fameux chasedown de LeBron James.

😂😂😂 aye I tried https://t.co/6UIbFBuUSb — Anfernee Simons (@AnferneeSimons) December 30, 2019

« J’ai essayé ! »