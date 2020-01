220€ à gagner avec un Damian Lillard qui porte les Blazers vers une victoire au Madison Square Garden

Aujourd’hui, c’est #MercrediPanzani ! Mais pas n’importe lequel puisqu’on est le 1er janvier 2020. Il y a ainsi moins de matchs au programme qu’habituellement mais les opportunités pour se faire des sous sont quand même là. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

00h00 : Wizards (2,48) – Magic (1,50)

01h30 : Knicks (2,45) – Blazers (1,51)

02h00 : Bucks (1,01) – Timberwolves (12,00)

04h30 : Lakers (1,11) – Suns (6,20)

Le pari principal du jour

Les Blazers gagnent chez les Knicks avec un Damian Lillard qui marque 25 points ou plus (2,20) : déplacement au Madison Square Garden pour Carmelo Anthony et Portland. Sur une mauvaise série, les hommes de Terry Stotts voudront absolument reprendre leur marche en avant face aux faibles Knicks, et on peut compter sur Damian Lillard pour sortir un gros match au MSG. Le leader des Blazers est plutôt chaud en ce moment avec trois perfs consécutives au-dessus de la barre des 30 pions.

Une autre cote tentante

Nikola Vucevic marque 20 points ou plus chez les Wizards (1,80) : absent pendant quasiment un mois, Nikola Vucevic monte en puissance depuis la mi-décembre, et la rencontre face aux Wizards ne devrait pas freiner sa bonne dynamique. Le pivot du Magic a marqué 20 points lors de six de ses huit derniers matchs, dont 27 contre Atlanta il y a deux jours. Vu le niveau de la défense de Washington, ça semble assez safe comme pari.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

