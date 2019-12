200€ à gagner avec un pari sur un Kemba Walker qui scintille dans une victoire des Celtics

Aujourd’hui, c’est #MercrediPanzani ! Mais pas n’importe lequel puisque c’est aussi le Christmas Day en NBA ! Et vous le savez, cette soirée est toujours spéciale avec plusieurs rencontres (dès 18h en France) et de nombreuses opportunités pour tous les parieurs, débutants, amateurs éclairés ou #Hexperts (attention à ne pas oublier le H). Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

18h00 : Raptors (2,45) – Celtics (1,47)

20h30 : Sixers (2,30) – Bucks (1,55)

23h00 : Warriors (5,85) – Rockets (1,09)

02h00 : Lakers (1,65) – Clippers (2,11)

04h30 : Nuggets (1,13) – Pelicans (4,80)

Le pari principal du jour

Kemba Walker marque au moins 20 points et les Celtics gagnent sur le parquet des Raptors (2,00) : le meneur des Celtics tourne à plus de 22 points de moyenne. Il a inscrit 20 points ou plus dans à peu près 60% de ses matchs depuis le début de saison. Il n’a pas eu souvent l’occasion de jouer lors du Christmas Day depuis qu’il est en NBA (Charlotte oblige…). Donc l’imaginer faire une belle prestation tout à l’heure n’a vraiment rien de farfelu. Il faudra que les tirs rentrent mais ce qui est sûr, c’est qu’il les aura. Ensuite, il faudra que les Celtics gagnent mais la liste des absents côté Raptors, les Verts sont favoris de cette rencontre, même à l’extérieur.

Une autre cote tentante

Nikola Jokic va faire une performance à au moins 37,5 (1,80) : on rappelle que la performance est la somme des points, rebonds et passes décisives effectués dans le même match. Face aux Pelicans qui ont beaucoup de mal à limiter leurs adversaires défensivement, on peut penser que le génial pivot serbe des Nuggets va pouvoir scorer au moins sa vingtaine. Avec lui les rebonds (dizaine) et les passes (dans les 7) sont souvent là. Pour peu que ce soit un minium serré, l’ami Joker devrait « performer » et c’est tout ce qu’on attend de lui !

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).