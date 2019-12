Preview Raptors – Celtics : niveau couleurs c’est bon, on est bien dans le thème de Noël

Premier match du grand bal de Noël de la NBA ce soir, et les Toronto Raptors accueillent les Boston Celtics dans un gros choc entre cadors de la Conférence Est. Aucune excuse pour l’horaire cette fois-ci, rendez-vous dès 18h en direct du Canada.

Opposition ce soir entre deux équipes ayant perdu leur franchise player cet été mais qui s’en remettent pour l’instant plutôt bien. Ainsi, les champions NBA en titre ont perdu leur MVP des Finales, parti se dorer la pilule avec son oncle du côté de Los Angeles. Mais même si perdre un joueur du calibre de Kawhi fait très mal, la franchise du Canada continue de surprendre plus d’une personne de par ses bonnes performances. En effet, les Raptors se placent aujourd’hui à une très honnête quatrième place de la Conférence Est avec un bilan de 21 victoires pour 9 défaites dont un 5-5 sur les dix dernières rencontres malgré les absences qui plombent le roster (voir plus bas). Les Dinos sont portés par un Pascal Siakam en feu qui impressionne encore et qui pourrait même – douce folie – être candidat… à sa propre succession pour le tire de MIP. Les Raptors sont donc très solides et sortent d’ailleurs à peine de l’un des plus gros comebacks de l’histoire de la NBA contre les Mavericks. De leur côté, les Celtics sont eux aussi orphelins de leur ancien franchise player. Kyrie Irving parti vers Brooklyn, Boston a recruté Kemba Walker mais ce dernier… a vite fait oublier Uncle Drew. En effet, il porte aujourd’hui la franchise du Massachusetts a une belle seconde place à l’Est avec un bilan de 20 victoires pour 7 défaites, plutôt pas mal pour une équipe avec moins d’intérieurs que le BC Veyle.

En ce qui concerne le match en lui-même, il va – justement – vraisemblablement se jouer sur le secteur intérieur. On le sait, depuis le départ d’Al Horford, les Celtics ont bien du mal à bien protéger leur raquette. On compte sur Brad Stevens pour trouver une parade efficace contre les Big Men des Raptors, et on pense ici, bien sûr, à un Tacko Fall qui a récemment joué ses premières minutes devant son public en folie, parce que c’est Noêl et qu’on a le droit d’y croire, merde. Le coach de Boston compte également sur le retour de Marcus Smart et de Gordon Hayward qui pourraient revenir de blessures pour ce match. Sur le banc d’en face, Nick Nurse encouragera son collectif a surfer sur la vague du comeback face à Dallas tout en voulant placer sa confiance notamment dans un Kyle Lowry très en forme sur les derniers matchs. Cependant le technicien canadien n’est pas épargné par les blessures, puisque Pascal Siakam, Norman Powell et Marc Gasol, rien que ça, seront out pour cette rencontre. Le coach à lunettes pourra néanmoins compter sur un Fred VanVleet lui aussi auteur d’une magnifique saison de MIP et d’un banc toujours plus étonnant match après match. Le petit bémol ? Les Raptors restent sur quatre défaites faces au haut du panier (Heat, Sixers, Clippers, Rockets), et ce match sera donc un test de plus sur la capacité des Dinos à résister face à une grosse équipe, d’autant plus que chez les Celtics on est plutôt en forme, notamment un Jayson Tatum qui sort d’un match hallucinant durant lequel il a claqué son career-high avec 39 points.

On aura donc droit à un beau cadeau pour commencer cette soirée spéciale NBA. Un avant goût de Playoffs à l’Est, qui permettra à tout ce petit monde de se jauger sans se faire de cadeaux dans cette première rencontre du jour de Noël.