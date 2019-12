Kyle Lowry et Dennis Schroder nommés joueurs de la semaine : la NBA kiffe les meneurs qui explosent dans le money time

Chaque lundi soir, on est là à attendre les résultats pour les meilleurs joueurs de la semaine passée. C’est toujours une récompense sympathique pour les élus, et aujourd’hui place à des petits meneurs qui ont enflammé la NBA ces derniers jours.

Hier soir, lors du match entre les Raptors et les Mavericks, on a assisté à un comeback complètement fou de la part de Toronto dans le quatrième quart-temps. Un comeback emmené par Kyle Lowry, tout simplement en feu dans l’ultime période, durant laquelle il a planté 20 points pour permettre aux siens de l’emporter à l’arraché. Cette performance a visiblement marqué les esprits de la NBA, qui a voulu récompenser le meneur des Raptors, auteur d’une grosse semaine. En quatre matchs, il a terminé avec des moyennes de 24,5 points, 6,5 rebonds et 10 passes décisives, et a surtout aidé Toronto à remporter quatre victoires face à Cleveland, Detroit, Washington et Dallas. Les Dinos sont aujourd’hui sur une série de cinq succès consécutifs et ont donc très bien rebondi après une petite période compliquée, le tout avec pas mal d’éléments à l’infirmerie comme Pascal Siakam, Norman Powell et Marc Gasol. Kyle Lowry a donc véritablement step-up, comme un vrai leader, et il mérite d’être récompensé.

Quand on change de conférence, on s’aperçoit qu’un autre meneur est élu, qui plus est un meneur du banc. Et non, on ne parle pas de Lou Williams. Il s’agit de Dennis Schroder, qui a lui aussi brillé dimanche, un peu dans le même registre que Kyle Lowry. Face aux Clippers, l’Allemand a explosé dans le quatrième quart-temps avec 16 de ses 28 points et a ainsi permis à Oklahoma City de décrocher une grosse victoire après avoir compté jusqu’à huit points de retard à environ six minutes de la fin. La semaine passée, Schroder a également marqué 31 pions contre Memphis, et a finalement tourné à 25,3 points, 5,3 rebonds et 6 passes décisives en quatre matchs. Quatre matchs pour quatre victoires, face aux Bulls, aux Grizzlies, aux Suns et aux Clippers. Cette belle série propulse le Thunder vers un bilan positif de 15 victoires pour 14 défaites, et une surprenante septième place à l’Ouest. Dennis Schroder réalise cette année une grosse campagne en sortie de banc et contribue beaucoup aux bons résultats d’OKC. Une belle récompense donc pour celui qui propose un mois de décembre bien sale.

Kyle Lowry et Dennis Schroder récompensés. Pas forcément les noms les plus clinquants, mais deux meneurs qui posent actuellement leurs couilles sur la table pour guider leur équipe respective vers le succès. Ce n’est pas volé.

Source texte : @NBA