Preview Sixers- Bucks : et si on s’offrait un Three-Points Contest avant l’heure entre… Giannis Antetokounmpo et Ben Simmons ?

Alors, on a eu de beaux cadeaux, on a bien graillé hier soir et on a remis ça ce midi ? Vous nous en voyez absolument ravi mais les choses sérieuses reprennent, et ça passe par un petit Sixers – Bucks en prime time. Alors après en avoir décousu avec les restes de Noël, on se met sur Bein 1 ou le League Pass et on se pose, enfin.

Alors, on a deux ou trois truc à se dire. Commençons par l’équipe qui reçoit. Philly a perdu deux de ses trois derniers matchs à la maison, c’étaient d’ailleurs les seuls cette saison, face à Miami puis face à des Mavericks qui ont débarqué sans Doncic. Puis ils se sont rattrapés en tapant les Wizards à la maison et ont poursuivi en déplacement à Detroit. Mais petit problème, le rookie Matisse Thybulle s’est blessé face à Washington. Un Joel Embiid qui adore jouer les Bucks, une équipe capable également de défendre le fer mais pas de d’attaquer la zone, des two-way players à tous les postes mais parfois l’impression que le play-book de Brett Brown ne fait que deux pages dont la couverture. Mais le Process et ses potes ne vont pas se démonter pour si peu et auront bien à cœur de s’offrir le premier de la Conférence en guise de cadeau de Noël. Les Bucks d’ailleurs, parlons-en des Bucks. Les Bucks, eux, ont fumé les Pacers, les Knicks (bon ça, tout le monde le fait) et ont surtout battu les Lakers depuis une semaine. Que dire sur les Bucks… Le franchise player ? Top. Les lieutenants ? Top. Le coach ? Top. Les remplaçants ? Top. Pour aller légèrement plus loin, la franchise du Wisconsin est ultra-giga-méga-relou à jouer en défense, la meilleure défense la Ligue, tout simplement. Mais c’est aussi… la meilleure attaque de NBA. Ah. Un peu costaud donc. A souligner toutefois l’absence d’Eric Bledsoe, quel problème, mon dieu.

Toute cette petite histoire est fort sympathique, mais l’opposition centrale de ce match pourrait bien être Giannis Antetokoumpo versus Ben Simmons. Les deux joueurs qui se sont révélés cette saison être de vrais snipers auront fort à faire pour s’attribuer la victoire. Ils ne défendront peut-être pas l’un sur l’autre hein, mais ce duel à distance se retrouvera sans doute en février à Chicago pour le concours à 3-points tant les deux gonzes se sont transformés depuis quelques semaines en Steph Curry et Ray Allen 3.0. Longtemps raillés, Threemmons et Ant3tokoumpo sont donc devenus des joueurs honnêtes derrière l’arc, voire de vrais snipers en sommeil. Un daim vient en aide et laisse le grand Ben dans le corner Ce sera sanctionné. Un Sixer provoque le long Grec et lui laisse de l’espace pour tirer ? Ça fera +3. Attention à qui laisse de l’espace derrière l’arc, la foudre peut désormais s’abattre à tout moment. Le premier l’a fait déjà tomber face aux Knicks et aux Cavs, WOW. Le second en a carrément – vraiment – fait voir de toutes les couleurs aux Lakers avec un bon… 5/8 de loin. Bon, pour être tout à fait honnête… si les deux uber-athlètes ont enrichi leur palette offensive, ils ne restent pas avare d’une petite brique ou un air-ball si on demande gentiment, surtout pour celui qui joue en bleu.

Vous qui êtes devant l’écran n’aurez donc pas besoin de casque de chantier ce soir pour la rencontre entre ces deux montres d’adresse du parking. Mais cette rencontre pue la demi de Conférence, alors on digère bien et on s’enfonce sur le canapé pour suivre tout ça la bave aux lèvres. Rendez-vous 20h30, nous on sera là.