David Nwaba se fait le tendon d’Achille tout seul : fin de saison pour le swingman des Nets, ça commence à faire beaucoup

On était au tout début du dernier quart-temps à San Antonio cette nuit lorsque David Nwaba s’est effondré sur le parquet des Spurs. Le verdict n’a pas tardé à tomber, c’est une déchirure du tendon d’Achille déjà synonyme de fin de saison pour le swingman. Désormais Kyrie Irving, Caris LeVert et Kevin Durant pourront jouer à la console à quatre à l’infirmerie des Nets.

C’est une blessure terrible pour le Californien et la scène l’est tout autant. Le quatrième quart vient de commencer au AT&T Center, il reste 11 minutes à jouer. La possession est à Brooklyn et après un bon écran de Dédé Jordan, Garrett Temple se retrouve grand ouvert derrière la ligne à trois-points. Le tir n’a pas l’air droit et David Nwaba démarre du parking pour aller prendre le rebond mais il s’effondre. Seul, sans contact. Il ne se relèvera que pour rentrer au vestiaire, avec l’aide de deux coéquipiers et sans mettre le pied droit au sol. Il n’y a jamais de bons moments pour se blesser mais celle-ci arrive tout de même dans un timing bien pourri. Tout d’abord parce que la franchise de New York était en plein milieu d’un run qui se conclura sur un 19-0 pour les Spurs. Mais aussi parce que Nwaba était peu à peu en train de faire son trou dans l’équipe. Il avait profité des absences de Kyrie et LeVert pour s’imposer dans la rotation des Nets et gagner petit à petit des minutes. Les premiers mots de Kenny Atkinson au micro de YES Network après le match lui étaient adressés :

« Nous pouvons parler du match mais je suis préoccupé par David Nwaba qui s’est blessé ce soir. C’est vraiment ce à quoi nous pensons ce soir, difficile de se concentrer sur le match maintenant… Il joue aussi bien que n’importe qui en ce moment dans notre équipe. Coup dur. C’est là que nos coeurs et notre esprit sont en ce moment. Nous sommes déjà passé par là avec les blessures. Mais comme je l’ai déjà dit, c’est un jeune gars qui jouait bien… Nous pensons vraiment à lui. »

Les images nous ont immédiatement fait penser à des blessures similaires. On pense évidemment à celle de son coéquipier, Kevin Durant, mais aussi plus récemment à celle de Rodney Hood. Chris Haynes de Yahoo Sports a précisé que le joueur devrait passer sur le billard demain et la saison de Nwaba est bien entendu terminée. Surtout, ce genre de blessure fait toujours flipper. Un tendon d’Achille qui lâche, c’est directement un an de convalescence et encore un long moment pour retrouver son niveau. Brooklyn fait donc face à une avalanche de blessures. Cependant les Nets pourraient se voir attribuer une Hardship Exception. C’est-à-dire qu’un seizième slot dans le roster pourrait être rendu disponible si Irving ou LeVert ne reviennent pas d’ici deux semaines. Toutefois, si le médecin de la Ligue ne juge pas les deux guards indisponibles pour deux semaines supplémentaires, les Nets devront couper un joueur dans le secteur intérieur pour pouvoir en re-signer un autre dans son backcourt par exemple.

Kenny Atkinson a jusque-là bien géré les blessures qui ont décimé son effectif mais la saison des Nets va être longue avec toutes ces indisponibilités. Timothé Luwawu-Cabarrot devrait donc en profiter pour gratter des minutes supplémentaires, lui qui a déjà joué 22 minutes hier dans le cadre de son two-way contract chez les Nets.

Source texte : YES Network et Yahoo Sports