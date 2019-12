230€ à gagner avec un pari sur Damian Lillard en mode Dame Time face au Magic

On est vendredi soir. Le weekend est là ! Mais la NBA ne s’arrête pas pour autant. Et ce sont dix rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folies dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h00 : Cavaliers (2,05) – Grizzlies (1,66)

01h00 : Pacers (1,42) – Kings (2,60)

01h30 : Celtics (1,16) – Pistons (4,45)

01h30 : Raptors (1,36) – Wizards (2,82)

02h00 : Heat (1,14) – Knicks (4,65)

02h00 : Thunder (1,45) – Suns (2,50)

02h00 : 76ers (1,19) – Mavericks (4,00)

03h00 : Nuggets (1,09) – Timberwolves (5,20)

04h00 : Blazers (1,48) – Magic (2,43)

04h30 : Warriors (1,95) – Pelicans (1,73)

Le pari principal du jour

Damian Lillard termine meilleur marqueur du match entre Portland et Orlando (2,30) : en voilà une belle cote en ce vendredi soir. Damian Lillard est l’un des meilleurs scoreurs de la Ligue avec une moyenne de 26,5 points par match et on est presque étonnés de voir Dame avec une cote aussi élevée, surtout face à une équipe comme Orlando qui ne possède pas non plus des scoreurs de malade. Evan Fournier fait une belle saison, Nikola Vucevic est de retour, mais ça ne devrait pas menacer Lillard. Et s’il faudra surveiller CJ McCollum voire Carmelo Anthony côté Portland, on voit bien Dame D.O.L.L.A. terminer tout en haut du scoring à la fin de la rencontre.

Une autre cote tentante

Joel Embiid termine meilleur marqueur dans une victoire des Sixers contre Dallas (2,20) : opposés aux Mavericks cette nuit, les Sixers voudront retrouver le goût de la victoire après leur première défaite à domicile de la saison contre Miami. Face à une équipe de Dallas privée de Luka Doncic, on pense que Philly – redoutable à la maison – peut clairement l’emporter, le tout avec un Joel Embiid au taquet. On sent bien Jojo dominer face à une défense que l’on peut considérer comme moyenne dans la Ligue aujourd’hui. Sur le papier, Embiid est le meilleur marqueur des deux équipes avec 22,7 points par match cette saison. Attention cependant à Kristaps Porzingis, qui profite actuellement de l’absence de Luka pour sortir quelques perfs vraiment solides offensivement.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).