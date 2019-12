Preview Warriors – Pelicans : gros choc en vue entre les deux meilleures équipes de G League

Les Golden State Warriors qui reçoivent les New Orleans Pelicans, l’affiche aurait pu être très attirante au début de la saison. Cependant, cette rencontre s’est transformée en opposition entre les deux pires franchises de la Conférence Ouest. Pour les plus fous courageux d’entre vous, coup d’envoi à 4h30 en direct du Chase Center de San Francisco.

Ce match entre les deux derniers de la Conférence Ouest n’a à priori rien d’intéressant, puis en fait non il n’est pas intéressant du tout. Les deux équipes enchaînent les défaites soir après soir, match après match. Du côté des Warriors, on est très loin de la superteam à laquelle les fans s’étaient habitués depuis cinq saisons. En effet, on est plus proche d’un lineup de G League que celui d’une franchise NBA. Parce que oui, construire une belle salle et déménager à San Francisco c’est bien, mais emmener une équipe digne de ce nom là-bas c’est encore mieux. Résultat des courses, l’équipe pointe à la dernière place de la Conférence Ouest avec un triste bilan de 5 victoires pour 24 défaites. La seule bonne surprise du côté des Warriors s’appelle Eric Paschall, qui apparaît comme un steal de la dernière Draft (autant s’accrocher à ce qu’on a pour ne pas trop déprimer). Du côté de New Orleans, ce n’est guère mieux : le jeu manque de constance et la défense a dû se noyer dans les marais de la Louisiane. La franchise est en course pour sa propre succession au premier choix de la Draft. Les Pelicans sont actuellement 14è à l’Ouest avec un bilan de 7-22. Chez eux, l’éclaircie dans la tempête se nomme Brandon Ingram, qui affiche 25,3 points, 7 rebonds et 3,7 passes de moyenne.

Après, sans vouloir leur trouver d’excuses, les deux franchises ont joué de malchance depuis le début de la saison. Pour les Dubs, on a vraiment cru qu’un taré avait fait une poupée vaudou pour leur porter malheur. En effet, après les blessures de Klay Thompson et de Kevin Durant qui ont certainement coûté un titre de plus aux Warriors, c’est Stephen Curry qui s’est éclaté la main au début de la saison (merci Baynes t’aurais pu tomber plus loin en vrai). Ajoutez à ces blessures le fait de ne pas avoir de banc convenable et vous vous retrouvez avec du Jordan Poole qui joue plus de 20 minutes par match, et spoiler : ça ne le fait pas DU TOUT. Du côté des Pelicans, les médecins ne sont pas plus tranquilles. En réalité, il n’y a qu’un blessé majeur, cependant c’est un animal de 130 kilos qui doit prendre au moins deux ou trois lits. On parle évidemment de Zion Williamson, qui n’a pas joué le moindre match en NBA. Forcément, l’absence du numéro 1 de la Draft 2019 est préjudiciable, même si cela n’explique pas tout non plus. En résumé, deux équipes médiocres ayant un joueur majeur blessé qui s’affrontent, on va pas se mentir, ce match ne vend pas du rêve.

Vous l’aurez compris, le match de ce soir sera une véritable opposition entre deux des pires équipes de la NBA, que l’on n’attendait surtout pas à cette place. Le gagnant de la dernière Loterie contre le finaliste des dernières Finales pour la suprématie de la médiocrité à l’Ouest, si vous voulez voir du basket ne mettez pas votre réveil à 4h30 cette nuit.