Preview Sixers – Mavericks : réjouissez-vous les fans, c’est le retour de Bobi et Tobi sur vos écrans

Les Mavericks rendent visite aux Sixers cette nuit à 2h00 et ce sera l’occasion de célébrer les retrouvailles entre Tobias Harris et Boban Marjanovic, les deux anciens coéquipiers tragiquement séparés cet été. Et de voir un beau match de basket accessoirement.

Bobi et Tobi sont inséparables depuis leur première saison passée ensemble en 2016 du côté de Motor City. Depuis, aucun transfert n’a eu raison de leur amitié déjantée et ils ont évolué main dans la main chez les Clippers, puis chez les Sixers la saison passée. Les deux petits rigolos avaient lancé une mini-série appelée Bobi+Tobi dont le titre reflète assez bien l’objectif : aucun. Ils partageaient simplement leurs délires, leurs vacances de millionnaires et la passion du géant serbe pour la danse et le karaoké. Une magnifique bromance, avec Tobi qui tient le rôle du père cool d’un gosse de 12 ans surexcité dans le corps d’un troll adulte. C’était mignon, c’était léger, ça nous faisait oublier les problèmes de la NBA… et ça nous manque. Car même si les deux keupains continuent certainement de se donner des news, leurs chemins ont tout de même dû se séparer cet été : Tobi a prolongé à Philly pour cinq ans et 180 millions de billets verts, et Bobi est parti dans le Texas pour deux ans et sept millions. La fin de cette belle aventure a fait couler plus de larmes et d’encre que la mort de Johnny, alors le fait de les revoir sur le même parquet fera chaud au cœur à beaucoup de monde en cette période de fêtes.

Pour ceux qui pensent que voir deux mecs se faire un câlin à l’échauffement n’est pas une raison suffisante pour se lever au milieu de la nuit, rassurez-vous, on devrait également assister à une partie de panier-ballon assez sympa. Les Mavs arrivent à mi-parcours d’un mois de décembre très violent, et notamment d’une série de cinq matchs XXL : Heat – Bucks – Celtics – Sixers – Raptors. Voilà voilà. Et on rappelle qu’ils ont perdu Luka Doncic dans les deux premières minutes du tout premier match de cette série de la mort qui tue, histoire d’entamer ça sereinement. Même s’ils sont loin d’avoir démérité et ont quand même ajouté les Daims à leur tableau de chasse, Bobi et ses nouveaux amis ont perdu deux de leurs trois premières rencontres. On attend donc un groupe soudé (mené par Kristaps Porzingis si ce n’est pas trop demander) qui ne voudra pas tâcher son début de saison bien propre (18-9, 5è à l’Ouest) et notamment son excellent bilan à l’extérieur (10-2). Ils ont déjà eu la tête du King, d’AD et de Giannis. Rien ne les empêche d’ajouter celles de Joel Embiid et Ben Simmons à la liste. Parallèlement, les Sixers viennent de perdre la face devant leur public face à un Heat solide, alors hors de question pour eux de décevoir leurs fans une deuxième fois cette saison, et de laisser une chance aux Pacers de leur voler la 5è place à l’Est.

On ne sait pas si on verra Bobi et Tobi jouer l’un contre l’autre mais on se réjouit à l’idée de les voir échanger des clins d’œil toutes les cinq minutes. Un match important pour les deux formations, qui sera donc surtout le théâtre des retrouvailles entre deux potes, dont un qui ne jouera que 10 minutes. Voilà ce que la NBA nous propose ce soir. Nous, on prend.