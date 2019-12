Preview Sixers – Heat : de retour chez son ex, Jimmy Butler veut faire sauter le verrou du Wells Fargo Center

Après la défaite des Bucks contre Dallas, il ne reste plus qu’une seule équipe invaincue à la maison cette saison et ça tombe bien car elle reçoit un autre gros de sa Conférence ce soir. En effet, les Sixers vont avoir droit à un nouveau test au Wells Fargo Center avec la venue de Miami et toute sa bande de surdoués du basket. Grosse bataille à l’Est, alors on n’oublie pas d’enclencher le réveil pour se poser sur le canap’ à 1 heure.

Si de votre côté vous enclenchez le réveil, de son côté Jimmy Butler voudra plutôt enclencher son ancienne équipe. Il est déjà revenu dans l’antre des Sixers cette saison et disons que ça ne s’était pas super bien passé. On va être tout à fait honnête, il s’est même fait ouvrir en deux. C’était il y a quasiment un mois, et ça donnait un tout petit écart de 27 points en tout bien tout honneur, évidemment (113-86). Ce fameux soir, Josh Richardson qui rencontrait aussi une ex a voulu lui montrer ce qu’elle avait perdu. De quoi faire réfléchir Pat Riley en envoyant 32 pions, son season-high, la win dans le gosier et rien d’autres. Cependant, le franchise player du Heat n’avait pas brillé avec 11 points à 4/12 au tir, 0/2 du parking, 5 rebonds, 3 assists, et 2 steals en 30 minutes de jeu. On connait l’esprit revanchard de Jimmy Buckets et il n’est définitivement pas du genre à se laisser faire. C’est quand même un gars qui a pris quatre remplaçants pour se faire les titulaires quand ça ne se passait pas bien aux Wolves. Alors une chose est sûre, les nouvelles retrouvailles seront bouillantes et l’ancien BFF de Joel Embiid aura eu le temps de les préparer, pas comme quand tu tombes sur l’ancienne Madame Butler avec son nouveau compagnon entre deux rayons chez Auchan. Jimmy est prêt et il voudra soulever l’invincibilité des 76ers à domicile.

En plus de ce contexte, il y a deux ou trois précisions sur la forme des équipes à commencer par Philly qui retrouvera Jojo Embiid ce soir. Le pivot n’était pas là au dernier match et ses coéquipiers ont pris 20 pions par les Nets. Ils étaient jusqu’alors sur une bonne dynamique puisqu’ils avaient battu les Raptors, les Celtics et les Nuggets. Les Sixers n’ont pas vraiment aimé cette défaite, ils sont les derniers à ne pas avoir perdu à domicile cette saison et n’ont pas prévu que cette série s’arrête aujourd’hui. Toutefois, ils devront faire face au Heat. Eux aussi restent sur une défaite (118-111 contre Memphis) mais la dynamique de la franchise de Floride reste globalement bonne avec sept victoires sur les dix derniers matchs. Miami peut revenir à hauteur de son adversaire du soir au classement s’ils gagnent et dépasser Boston par la même occasion. Mais Bam Adebayo, fraîchement élu joueur de le semaine à l’Est, aura fort à faire pour mettre le pivot camerounais dans sa poche. De plus, il est sur une série de six double-doubles de suite, alors ça part sur une septième ? Évidemment Butler sera en mission pour se rattraper de son match précédent face à son ancienne équipe. Le joueur drafté par les Bulls en 2011 n’est pas tombé sous la barre des 20 puntos depuis neuf matchs, il a la patte chaude, prête à en découdre. Pas la peine de vous préciser qui aura la dernière possession si le score est serré.

C’est une belle affiche typique de l’Est qui se déroule ce soir. On attend du hustle, entre deux équipes qui vont se battre pour le top de la Conférence derrière les Bucks. Au pire, Spoelstra n’a qu’à donner quatre remplaçants à Butler, il en fera de toutes manières une affaire personnelle.