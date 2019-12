MVP de l’année 2020 : on fait le point sur la course ! Apéro TrashTalk

Après avoir fait le tour de tous les trophées majeurs distribués par la NBA chaque année, il fallait terminer avec le plus prestigieux d’entre eux. Par ici le MVP, et il fallait bien ressortir un Top 3 pour se mettre un peu dans l’ambiance après un gros quart de saison effectué. Alors on met sa ceinture et c’est tipar !

Qui succédera à Giannis Antetokounmpo sur le trône suprême de la NBA cette saison ? On sait que le bilan collectif joue un rôle crucial dans l’établissement de ce classement mais on va forcément regarder du côté des leaders statistiques de chaque catégorie pour trouver les principaux favoris dans la course au MVP. Kawhi Leonard peut-il obtenir son premier trophée Maurice Podoloff cette année ? Luka Doncic va-t-il devenir le plus jeune MVP de l’histoire ? Faut-il plutôt se tourner du côté des Lakers où Anthony Davis et LeBron James s’annulent un peu ou alors est-ce que le scoring de James Harden est beaucoup trop historique pour être boudé par les votants ? A moins bien sûr que le Greek Freak ne réalise le doublé pour confirmer sa domination individuelle au sein de la Ligue. Avec tout ça, on n’a même pas parlé de mecs comme Joel Embiid, Kemba Walker ou Pascal Siakam. Un joli bordel dans lequel on va s’amuser à chercher les premières tendances au bout d’une grosse vingtaine de matchs.

Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux