Las Vegas, terre des premiers exploits US de Victor Wembanyama

Dans la nuit de mardi à mercredi, avec la finale de la NBA Cup, Victor Wembanyama aura l’occasion de remporter son premier trophée collectif chez les Spurs. Le tout sous les strass et paillettes de Las Vegas, ville où il s’est révélé auprès du public américain en octobre 2022. Flashback.

C’était il y a un peu plus de trois ans, mais on s’en rappelle comme si c’était hier.

Victor Wembanyama avait 18 ans et évoluait aux Mets 92 (Boulogne-Levallois), Vincent Collet était son coach, l’explosif Scoot Henderson était alors considéré comme un rival (lol), et les fans américains ne connaissaient pas encore vraiment l’Alien.

Et puis, en l’espace de deux matchs en trois jours d’octobre à Las Vegas, tout a changé.

Victor Wembanyama a choqué la planète basket : 37 points face son rival Scoot Henderson

Victor Wembanyama s’est refait plaisir contre l’Ignite Team : 36 points

Opposé au G League Ignite de Scoot Henderson, pour une série de deux rencontres amicales mais très attendues en terre US, Victor Wembanyama a tout cassé : 37 points et 5 contres dans le premier match, 36 pions et 11 rebonds dans le second, avec des actions d’extraterrestre qui ont retourné la planète basket. Tout ça en antenne nationale, sous les yeux de plus de 200 scouts / dirigeants des 30 équipes NBA, une centaine de journalistes provenant d’au moins trois continents, et plusieurs stars assises au premier rang comme Chris Paul, Devin Booker et Rudy Gobert.

Dans le plus grand moment sportif de sa vie, dans sa toute première apparition aux États-Unis, Wemby n’a pas seulement rayonné. Il a choqué.

« Je n’avais jamais joué un match de 48 minutes (format/règles NBA, ndlr.) […] c’était une belle expérience. J’ai hâte de rejouer dans deux jours, et faire ça le reste de ma vie. » – Wemby, après le premier des deux matchs

Never forget how dominate Victor Wembanyama was in his first 2 games with actual NBA spacing against the G League Ignite:

37 PTS | 4 REB | 5 BLK | 7/11 3PT

36 PTS | 11 REB | 4 BLK | 58 TS%

He’s 7’5” with an 8 foot wingspan draining 30 foot threes, relocation/self created… pic.twitter.com/hj4tjeDgHh

— Bradeaux (@BradeauxNBA) April 21, 2023

Avec ses perfs XXL, Victor Wembanyama est passé de « curiosité » à « phénomène » auprès du public américain. Il a confirmé son statut de « prospect all-time » auprès des experts. Et par la même occasion, il a donné un avertissement à toute la NBA, quelques mois avant de devenir le premier choix de la Draft 2023.

« Tout le monde utilise ce terme de licorne ces derniers temps. On a parlé de plein de licornes ces dernières années, mais lui c’est plutôt un alien. » – LeBron James « C’est un joueur qui a été créé sur NBA 2K » – Stephen Curry « Ce gamin va être un problème. Un gros, gros problème. Je n’ai jamais vu ça de ma vie. » – Giannis Antetokounmpo

LeBron a donné son avis sur Victor Wembanyama.

« C’est pas une licorne, c’est un OVNI » 👽 pic.twitter.com/UEv8aXxOrq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 6, 2022

Impressionnant même les plus grandes stars de la planète basket, Victor Wembanyama entrera tout de suite dans une nouvelle dimension en matière de hype.

La suite, vous la connaissez : une dernière saison en France où ses matchs seront diffusés sur l’application NBA, un triplé MVP – top scoreur – meilleur défenseur à seulement 19 ans, une finale de championnat perdue avec les honneurs contre Monaco, puis le grand saut vers San Antonio.

Nous sommes désormais le 16 décembre 2025, et Victor veut refaire de Vegas son jardin, pour porter les Spurs vers le titre de champion en NBA Cup.

Le moment parfait de boucler la boucle.