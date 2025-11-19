Absent deux à trois semaines à cause d’une douleur au mollet, Victor Wembanyama va regarder les prochains matchs des Spurs depuis la touche. Les premiers retours concernant Wemby sont rassurants mais San Antonio ne veut prendre AUCUN risque avec l’Alien. Principe de précaution maximale activé.

Victor Wembanyama a été aperçu à l’entraînement des Spurs hier, en train de dribbler dans son coin. Il ne ressemble pas du tout à un joueur blessé, pourtant il est forfait pour minimum deux semaines.

Les dernières images de Victor Wembanyama, qui s’entraîne à part après l’annonce de son forfait pour 2-3 semaines.

Plusieurs journalistes de San Antonio s’accordent à dire que Wemby « se sent bien », et qu’il n’est plus gêné par sa douleur au mollet. « Mais alors pourquoi il joue pas ? ». C’est sans doute la question que vous vous posez, et elle est légitime.

Trois mots pour répondre à ça : précaution, précaution, précaution.

« Comme nous l’avons vu récemment dans cette Ligue, il ne faut pas prendre à la légère les douleurs au mollet. Nous ne voulons pas forcer là-dessus. » – Mitch Johnson, coach des Spurs

Avec certaines stars qui ont récemment été victimes d’une rupture du tendon d’Achille après avoir connu un pépin au mollet (Tyrese Haliburton étant le dernier), les équipes NBA adoptent de plus en plus le principe de précaution maximale. Surtout chez les Spurs, avec un joueur générationnel comme Victor Wembanyama.

Le profil physique unique de Wemby – 2m24 pour 107 kilos – pousse également la franchise de San Antonio à ne prendre absolument aucun risque.

« À 21 ans, les chances qu’il se déchire le tendon d’Achille sont extrêmement faibles » a déclaré Jason Garrett, médecin à San Antonio. « Mais il n’y a jamais eu d’athlète comme lui, donc on ne sait jamais vraiment. »

« On ne sait jamais vraiment », et les Spurs n’ont pas envie de savoir. Alors la moindre alerte est synonyme de repos. Et même si le risque d’une rupture du tendon d’Achille est faible, la franchise de San Antonio veut éviter un scénario où la douleur au mollet se transforme en élongation voire pire : une déchirure. Cela serait synonyme d’une absence pouvant dépasser les deux mois.

Vous l’avez compris, les Spurs vont « load manager » Victor Wembanyama tant que ce sera nécessaire, quitte à sacrifier des matchs sur le court terme. La santé avant tout.

« Il se sent bien, il est jeune, il est souple, et les Spurs savent ce qu’ils font. Je ne pense pas qu’il y ait lieu de s’inquiéter outre mesure. C’est un joueur générationnel, et ils veulent s’assurer qu’il reste en aussi bonne santé que possible. » – Dr. Jason Garrett

