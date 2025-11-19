5 grosses questions sur les joueurs français en NBA ! Apéro TrashTalk

Cela fait un mois que la saison NBA a commencé, et c’est donc l’occasion idéale de faire un point sur nos joueurs français ! Par ici l’Apéro TrashTalk.

On a choisi 5 questions, pour couvrir le plus de monde possible. Comment les Spurs vont faire sans Wemby ? Est-ce que Zaccharie Risacher est déjà plus fort que Bilal Coulibaly ? Et quid de Guerschon aux Knicks, quel rôle pour lui ? La Draft 2025, plein d’espoirs mais peu de temps de jeu ? Enfilez votre plus beau drapeau tricolore, c’est l’heure de l’Apéro bleu blanc rouge !