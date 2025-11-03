TrashTalk a eu la chance d’interroger plusieurs personnalités de Davidson pour revenir sur l’impact de Stephen Curry sur cette petite université de Caroline du Nord. Son influence sur le jeu, son héritage sur le campus ou encore sa patte sur le recrutement, le Chef a changé toute la recette.

Davidson, petite ville au beau milieu de la Caroline du Nord. Charlotte est à 30 minutes au sud et les fiertés locales sont le Farmer’s Market, le Roosevelt Wilson Park et le Marlee Jean’s Raw Bar. Mais depuis 2006, c’est surtout une personnalité qui est assimilée à cette belle bourgade : Stephen Curry.

Dans une université qui ne compte que 2000 étudiants et où « tout le monde se connaît » selon Chris Czerapowicz, joueur de l’équipe de basket-ball entre 2010 et 2014, le nom du futur chef de Golden State a résonné plus que les autres.

Trois années de NCAA dominantes entre 2006 et 2009, un parcours marquant en March Madness en 2008 et, depuis, une carrière NBA légendaire ; Stephen Curry a marqué à jamais le programme, le campus, les entraîneurs et le destin d’autres élèves !

Son influence sur le jeu

Avant l’arrivée de Stephen Curry à Davidson, l’équipe avait déjà une identité de jeu très marquée et Bob McKillop, coach principal entre 1989 et 2022 nous en a expliqué les principes : « les fondamentaux, les mouvements sans ballon, les écrans – notamment ceux des guards – la défense collective ». Que des qualités qui se sont retrouvées dans le jeu de Stephen Curry au cours de sa carrière.

Selon Chris Czerpowicz, le jeu des Golden State Warriors ressemble beaucoup à celui qu’il a pratiqué en NCAA. « Tout le monde bouge, tout le monde participe. Il n’y a pas que deux gars qui font un pick-and-roll pendant que les autres attendent. Nous on fatiguait la défense, on les faisait courir, et à un moment, il y avait une erreur et on en profitait. » Le Suédois est un ailier-fort et rapproche son style de jeu de celui de Draymond Green en début de carrière. « Je n’étais pas autant un playmaker que lui, mais on l’était tous d’une certaine manière, et j’avais beaucoup plus la balle en main que plus tard dans ma carrière. Je devais aussi mettre mes shoots quand les défenseurs étaient occupés à courir derrière mes coéquipiers. » Beaucoup d’écrans, de coupes, les meneurs ne gardent pas la balle, « ils la lâchaient et bougeaient », tant d’éléments qui rapprochent les deux systèmes de jeu. « Je ne dis pas que Steve Kerr a copié Davidson, mais c’est similaire au point où on peut se poser la question (rires). »

Coach McKillop explique, lui, qu’avoir Stephen Curry dans son effectif a rendu ce plan de jeu viable : « Phil Jackson avait l’attaque en triangle et beaucoup de monde ont essayé de le copier, mais il avait Jordan et Pippen. Nous, on avait Steph’, c’est ce qui fait que ce système marche !«

Le principal intéressé a lui-même reconnu, il y a peu dans l’émission Hot Ones la ressemblance entre les deux systèmes : « je n’aurais pas été le même joueur si j’avais été dans une autre université car le genre de basket-ball que je joue aujourd’hui a été travaillé autour d’un système que Davidson College et Bob McKillop ont perfectionné. »

Un héritage indiscutable

Lorsqu’on se promène dans les allées de Davidson aujourd’hui, il est impossible de ne pas croiser une référence à Stephen Curry en moins de quelques secondes. « Ses empreintes sont partout ici, son esprit est toujours présent » affirme Bob McKillop. Un constat partagé par Frank Howden, étudiant et nageur pour l’université de Davidson : « C’est ma troisième année et pas un jour est passé sans que j’entende son nom ». Le meneur de jeu reste attaché à l’université aujourd’hui et finance 13 bourses pour des athlètes féminines. Il s’occupe également de donner des équipements aux 450 sportifs du campus grâce à un partenariat avec Under Armour.

Mais c’est aussi lui qui fait renommée de la faculté en dehors des murs du campus. « Dès que je porte un t-shirt Davidson où que je dis que j’y ai étudié, quelqu’un me parle de Stephen Curry » témoigne Chris Czerapowicz. Et ce dans les sept pays dans lesquels il a évolué en professionnel.

Son maillot est évidemment retiré et une plaque à son honneur trône dans les allées.

L’argument du recrutement

L’impact de Stephen Curry à l’université passe aussi par le recrutement des nouveaux joueurs. De nombreux talents ont accepté de rejoindre la Caroline du Nord grâce à son passage. Le fait qu’il ait été formé là-bas a un air de label de qualité. « C’est un véritable aimant » selon Bob McKillop. « Les gens se reconnaissent en lui, parce que Steph a une taille moyenne pour un joueur de basket. Il ne fait pas de dunks spectaculaires, il ne vole pas comme LeBron ou d’autres. Alors les jeunes disent : ‘je vais aller à Davidson, devenir Steph Curry’. Et je leur dis ‘super, bonne chance !‘

Chris Czerapowicz a été recruté deux ans après la fin du passage du meneur de jeu des Warriors. Il confirme que sa présence a joué dans son choix à l’époque. « Ça a eu une influence. Surtout que Steph’ était déjà un incroyable shooteur, même s’il n’était pas encore la légende qu’il est aujourd’hui. Et moi, j’étais aussi un shooteur, donc je me disais que Davidson pourrait m’aider à progresser ». Apprendre ce que le joueur des Warriors avait appris, avoir les mêmes coachs, les mêmes exercices, pour tenter d’atteindre les mêmes hauteurs du basket-ball mondial.

Retour vers le futur

Et le symbole de l’attache à Davidson, c’est l’annonce faite en début d’année 2025. Stephen Curry revient à Davidson dans un poste d’assistant GM. Honorifique selon son ancien coach, mais qui pourrait à terme prendre de l’ampleur. Peu d’équipes voulaient le recruter au milieu des années 2000 et il est toujours resté reconnaissant de l’offre faite à l’époque. Il est resté proches de ceux qui lui ont tendu la main, leur a rendu au centuple, mais ne compte visiblement pas s’arrêter là.

Beaucoup d’icônes du sport mondial annoncent assez tôt de quoi sera fait leur après-carrière. LeBron James, par exemple, semble destiné à prendre la présidence de la prochaine franchise NBA à Las Vegas. Stephen Curry est beaucoup plus discret sur le sujet, mais avec nouveau poste à l’université, est-il en train de préparer un retour plus important là où tout a commencé, là où son esprit et son aura sont toujours restés ?