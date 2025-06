Léopold Delaunay va jouer sa première Summer League avec les Warriors

Léopold Delaunay, l’arrière du Mans va passer ses vacances sur les parquets NBA de Summer League avec les Warriors. Il y a de la belle expérience à prendre dans l’effectif de la Baie.

Cocorico ! Alors que six Français viennent d’être sélectionnés à la Draft, une nouvelle news tricolore vient nous donner le sourire. Léopold Delaunay, arrière de 23 ans qui évolue actuellement au Mans Sarthe Basket, vient de décrocher une place dans le roster de Summer League des Golden State Warriors. Sympa comme vacances d’été.

🚨 Leopold Delaunay, shooting guard for Le Mans Sarthe Basket (France), will take part in his first NBA Summer League with the Golden State Warriors, per sources.

— Théo Quintard (@TheoQuintard) June 27, 2025

Petite présentation pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Léopold Delaunay, c’est un petit talent français venu tout droit de Cholet. Arrière assez polyvalent capable de scorer grâce à un petit shoot bien sympa et son physique, mais aussi de créer pour les autres et de prendre du rebond à foison. 8 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et presque 1 interception de moyenne par match cette saison avec Le Mans. En gros, un peu de tout !

Les rosters de Summer League ne sont pas encore dévoilés mais on peut d’ores et déjà vous assurer que Léopold Delaunay ne partagera pas le parquet avec Stephen Curry, peut-être avec Kevin Knox à la limite. Mais peu importe, quand les Dubs appellent difficile de refuser, et ça fait toujours plaisir de voir un Frenchie se tester pendant l’été.

Source texte : Théo Quintard